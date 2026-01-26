НА ЖИВО
          Арестуваха 42-годишен за умишлен палеж на апартамент в Хасково

          26 януари 2026 | 11:57
          Снимка: БГНЕС
          Мъж на 42-годишна възраст е задържан за палеж на апартамент в жилищен блок в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в жилище, намиращо се на бул. „Васил Левски“, като сигналът за пожара е подаден вечерта на 25 януари.

          По данни на полицията, към момента на възникване на пожара в апартамента не е имало обитатели. При извършения оглед е установено, че огънят е тръгнал едновременно от две стаи и коридора, което е насочило разследването към умишлен палеж. В резултат на инцидента е унищожена част от покъщнината.

          Пожар и взрив в завод край Гърция: осем ранени и изчезнали работници Пожар и взрив в завод край Гърция: осем ранени и изчезнали работници

          В хода на издирвателните действия е задържан познайник на полицията, който при разпит е признал, че е извършил палежа, като е дал и подробности за начина, по който е действал.

          По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от ОД на МВР – Хасково.

          От полицията съобщават още, че досъдебно производство е образувано и за друг пожар, възникнал ден по-рано в склад за домашни потреби, отново в Хасково. Според първоначалната информация, огънят е тръгнал по време на ремонтни дейности, като щетите все още се изясняват.

