      понеделник, 26.01.26
          Правосъдие

          Български мениджър е осъден от СГС по разследване на Европейската прокуратура

          26 януари 2026 | 11:07 480
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Мениджър на българска компания е осъден от Софийския градски съд по разследване на Европейската прокуратура в София за измама със средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране на стойност 66 750 евро.

          Делото е приключило със споразумение, а наказанието е 11 месеца лишаване от свобода, отложено с тригодишен изпитателен срок, както и глоба от над 500 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

          Измамата е извършена чрез подаване на невярна информация до Министерството на труда и социалната политика с цел получаване на финансиране за възможности за заетост.

          През 2021 г. компанията сключила договор с ведомството като управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“.

          Разследването установило, че през 2021 и 2022 г. са изготвени множество фалшиви подписи и фиктивни трудови договори. Целта била да се създаде впечатление, че целите на проекта са постигнати.

          Документите били използвани в отчетите, необходими за окончателното плащане по проекта.

          Същевременно продължава съдебното производство срещу втория обвиняем, действал като ръководител на проекта.

