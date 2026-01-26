Бърз влак Кюстендил – София дерайлира заради свлачище между Земен и Радомир

Бързият влак от Кюстендил за София е дерайлирал, след като се е ударил в паднали върху релсите скали. Инцидентът е станал около 17:00 часа в участъка Земен – Радомир.

По време на движението композицията се е ударила в земна маса, свлякла се върху релсите вследствие на обилните дъждове през последните часове.

Няма пострадали пътници, съобщиха от БДЖ. Пътуващите изчакват на място и ще бъдат превозени с автобуси.

В резултат на инцидента е отменен и влакът Перник – Кюстендил, като пътниците в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.

Причините за свличането на земната маса са свързани с влошената метеорологична обстановка, като движението в участъка остава затруднено до отстраняване на последствията.