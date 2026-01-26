НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Бърз влак Кюстендил – София дерайлира заради свлачище между Земен и Радомир

          26 януари 2026 | 21:33 1160
          Снимка: informiran.net
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бързият влак от Кюстендил за София е дерайлирал, след като се е ударил в паднали върху релсите скали. Инцидентът е станал около 17:00 часа в участъка Земен – Радомир.

          По време на движението композицията се е ударила в земна маса, свлякла се върху релсите вследствие на обилните дъждове през последните часове.

          Няма пострадали пътници, съобщиха от БДЖ. Пътуващите изчакват на място и ще бъдат превозени с автобуси.

          В резултат на инцидента е отменен и влакът Перник – Кюстендил, като пътниците в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.

          Причините за свличането на земната маса са свързани с влошената метеорологична обстановка, като движението в участъка остава затруднено до отстраняване на последствията.

