Белият дом определи като историческа срещата между Русия и Украйна в ОАЕ

Администрацията на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп определи срещата между представители на Русия и Украйна в Обединените арабски емирства като историческо събитие, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит.
По думите ѝ именно прякото участие на администрацията на Тръмп е направило възможно първото подобно сближаване между воюващите страни от началото на конфликта. Срещата е останала извън публичния фокус, но според Белия дом тя представлява важна стъпка към дипломатическо решение и създаване на основа за бъдещи мирни преговори.
От администрацията не дадоха подробности за нивото на представителство или конкретните теми, обсъждани в ОАЕ, но подчертаха, че инициативата е част от по-широки усилия на Вашингтон за прекратяване на войната чрез преговори, а не чрез ескалация.
