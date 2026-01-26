Белият дом определи като историческа срещата между Русия и Украйна в ОАЕ

Администрацията на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп определи срещата между представители на Русия и Украйна в Обединените арабски емирства като историческо събитие, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит.

„Миналия уикенд се проведе многостранна среща, която не получи широка публичност, но беше историческа. Екипът на президента наистина събра двете страни в тази война на масата за преговори, за да се приближим до мир“, каза Ливит. - Реклама -

По думите ѝ именно прякото участие на администрацията на Тръмп е направило възможно първото подобно сближаване между воюващите страни от началото на конфликта. Срещата е останала извън публичния фокус, но според Белия дом тя представлява важна стъпка към дипломатическо решение и създаване на основа за бъдещи мирни преговори.

От администрацията не дадоха подробности за нивото на представителство или конкретните теми, обсъждани в ОАЕ, но подчертаха, че инициативата е част от по-широки усилия на Вашингтон за прекратяване на войната чрез преговори, а не чрез ескалация.