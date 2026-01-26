НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
          Футбол

          Без фенове и медии при последната проверка на ЦСКА

          В събота (31 януари) от 14:00 часа "червените" ще играят с Дунав (Русе), а контролата ще се състои на клубната база в Панчарево

          26 януари 2026 | 16:57 210
          Снимка: БГНЕС
          Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда (28 януари), когато „червените“ ще тренират двуразово.

          В събота (31 януари) от 14:00 ч. ЦСКА ще изиграе последната си проверка преди подновяването на шампионата, в която съперник ще е лидерът във Втора професионална лига Дунав (Русе).

          Контролата ще се състои на клубната база в Панчарево и ще е без присъствие на фенове и медии, но ще бъде излъчена в пряко предаване. Вариантът проверката да се играе на Националния стадион „Васил Левски“ отпадна поради желанието да се съхрани тревното му покритие в оптимално състояние за предстоящите официални мачове от футболния календар.

