Без никакви трудности Швьонтек стигна до фазата на осемте най-добри в Мелбърн

Ига Швьонтек продължава напред в търсене на дебютна титла от Аустрелиън Оупън. Полякинята, втора в схемата, се класира за последните осем в Мелбърн след категоричен успех над местната тенисистка Мадисън Инглис с 6-0, 6-3.

Първият сет приключи за около половин час и в него фаворитката върза „геврек“ на 28-годишната си опонентка. Във втория Инглис започна с изненадващ пробив, но бързо беше прекършена от съперничката, която взе шест от следващите осем гейма, а с това и мача.

Швьонтек ще играе за място в полуфиналите с бившата финалистка от 2023 година Елена Рибакина. Казахстанката също постигна убедителна победа над белгийката Елизе Мертенс с 6-1, 6-3.

В другите три 1/4-финала при дамите световната номер 1 Арина Сабаленка играе с Ива Йович, Коко Гоф се изправя срещу Елина Свитолина, а Джесика Пегула има за съперничка Аманда Анисимова.