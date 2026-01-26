Народното събрание трябва да се произнесе във възможно най-кратки срокове относно ратификацията на членството на България в „Съвета за мир“. Това заяви пред БНР адвокат Адела Качаунова, съпредседател на Българския хелзинкски комитет (БХК), коментирайки противоречивите сигнали от властта и процедурните неуредици около присъединяването към инициативата.

- Реклама -

Казусът предизвика напрежение между институциите, след като стана ясно, че правителството в оставка и парламентът имат разнопосочни намерения.

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев съобщи, че кабинетът ще остави ратификацията за следващото Народно събрание. Той уточни, че за страната няма задължение за финансов ангажимент към новото формирование.

Това изказване обаче влезе в противоречие с думите на премиера в оставка Росен Желязков, който по-рано заяви, че „още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване“.

От Българския хелзинкски комитет настояват за незабавна отмяна на решението за присъединяване към „Съвета за мир“, който е иницииран от американския президент Доналд Тръмп. Според адв. Качаунова инициативата крие рискове за международния правов ред.

„Говорим за участие в съвет, който е лична инициатива на Тръмп. Не е на американската държава. Това е негово лично творение, което застрашава съществуването на ООН, защото създава паралелна организация за сигурност, етикетирайки се, че е мирна, но по нищо не личи от устава, хартата, че е такава“, коментира юристът.

Тя обърна внимание и на начина, по който България е станала част от този процес, определяйки го като непрозрачен. „Процедурен проблем има, защото решението е взето тайно, без никакво обсъждане, без никакъв мандат за министър-председателя. Проблем е подписването без дебат в парламента. Изглежда като еднолично решение, ако не е еднолично, то е на една много малка група, която си присвоява правото да решава от името на цяла държава“, категорична бе Качаунова.

Според съпредседателя на БХК, в настоящата политическа ситуация подобна ратификация трудно би издържала в парламента. Тя изрази мнение, че участието на българския дипломат Николай Младенов в структурата се използва за политически цели.

„А е желание Делян Пеевски да се хареса на Тръмп, за да получи лична изгода от това. Не е надграждане на участието на Николай Младенов, което е добре прието. Той е поканен там в лично качество, а не като представител на България“, поясни тя.

Адвокат Качаунова предложи въпросът да бъде отнесен към Конституционния съд или да бъде решен чрез гласуване в парламента, което да отхвърли присъединяването. „Това е единственият възможен ред, който ще възстанови правото донякъде“, смята тя, допълвайки, че в момента страната е в „разкрачена позиция – хем сме подписали хартата, хем всъщност не сме я ратифицирали“.

В интервюто бе засегната и темата за политическата нестабилност в страната, след като Румен Радев подаде оставка като държавен глава, а правителството е в оставка от 11 декември 2025 г.

„Вече сме в края на януари, а все още няма дори насрочени избори. Всичко се случва доста бавно, което помага на неговите политически интереси“, коментира Качаунова действията на Радев, допълвайки, че той използва популистка реторика.