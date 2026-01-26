Известният американски милиардер и инвеститор Бил Акман направи лично дарение в размер на 10 000 долара в подкрепа на семейството на Алекс Прети. Мъжът бе застрелян от служители на имиграционните власти в Минеаполис в края на миналата седмица, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на официален говорител на предприемача.

- Реклама -

Смъртта на Прети предизвика широка обществена реакция, което доведе до мащабна вълна на съпричастност. Според данни на Ройтерс, платформата за благотворителност GoFundMe е регистрирала постъпления от над 1 000 000 долара за подпомагане на опечаленото семейство, като в тази сума влиза и приносът на Акман.

Инцидентът с Алекс Прети бележи втория случай на американски гражданин, загинал от куршуми на федералната имиграционна полиция, след като президентът Доналд Тръмп инициира мащабна акция за депортиране на незаконно пребиваващи лица в САЩ. За изпълнението на тази директива бяха мобилизирани хиляди въоръжени служители на реда, информира БТА.

В отговор на нарастващото напрежение, президентът Тръмп коментира случая в интервю за „Уолстрийт Джърнъл“, публикувано в неделя. Държавният глава увери, че неговото правителство „преглежда всичко и ще вземе решение“ по отношение на убийството на Прети.

Действията на Бил Акман привличат вниманието и поради предходна негова намеса в подобен казус, но с различна насоченост. По-рано той дари 10 000 долара чрез GoFundMe за кампанията на Джонатан Рос – служител на Бюрото за имиграционен и митнически контрол. Рос бе замесен в стрелбата срещу Рене Гуд, който стана първата жертва на подобен инцидент в Минеаполис.

Милиардерът разясни мотивите си за предишното дарение, като уточни, че първоначалното му намерение е било да помогне на другата страна. Акман заяви, че искал „да подкрепи семейството на Гуд“, но се оказало, че „кампанията вече беше приключила, тъй като беше събрала заложените като цел 1,5 млн. долара“.

„Аз просто продължих дългогодишния си ангажимент да помагам на обвинените в престъпления да си осигурят защита“, поясни Акман относно решението си тогава да подкрепи защитата на федералния служител.