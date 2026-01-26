НА ЖИВО
          Бил Клинтън осъди „ужасните сцени“ в Минеаполис и призова за протести

          26 януари 2026 | 03:07 00
          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бившият президент на САЩ Бил Клинтън осъди „ужасните сцени“ в Минеаполис, след като двама американски граждани бяха убити от федерални агенти, предаде АФП. Демократът призова американците да излязат на протести срещу това, което определи като недопустими действия на правителството.

          „От всички нас, които вярваме в обещанието на американската демокрация, зависи да се изправим, да говорим открито и да покажем, че нашата страна все още принадлежи на „Ние, народът““, заяви Клинтън.

          Той предупреди, че представители на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп са „лъгали обществото“ за смъртоносните инциденти и са прибягвали до все по-агресивни тактики в рамките на кампанията срещу имиграцията.

