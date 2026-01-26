НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Бивш френски сенатор на съд: Обвинен е в упояване на депутатка с цел изнасилване

          26 януари 2026 | 17:40 300
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бившият френски сенатор Жоел Герио се изправя днес пред съда във Франция, за да отговаря по тежки обвинения за посегателство срещу своя колежка. Процесът срещу 68-годишния политик привлича значително обществено внимание, тъй като засяга обвинения в използване на наркотични вещества срещу длъжностно лице с цел сексуално насилие.

          - Реклама -

          В центъра на съдебното дело са твърденията, че Герио е упоил депутатката Сандрин Жосо без нейното знание. Според прокуратурата действията му са били насочени към привеждането ѝ в безпомощно състояние с намерението да бъде подложена на сексуално насилие. Освен основното обвинение, бившият сенатор ще отговаря и за притежание и употреба на екстази.

          Инцидентът, който доведе до разследването, се разиграва в апартамента на Герио. Сандрин Жосо свидетелства пред разследващите органи, че е била поканена там, за да отпразнуват изборна победа. Тя разказва, че след като е отпила само няколко глътки от предложеното ѝ шампанско, е усетила странен вкус и внезапно ѝ прилошало. Депутатката споделя убеждението си, че е успяла да напусне жилището навреме, като по думите ѝ в противен случай Герио със сигурност щял да я нападне.

          След подадения сигнал токсикологичната експертиза е потвърдила наличието на следи от екстази в кръвта на Жосо. При последвалия обиск в дома на сенатора полицията също е открила синтетичния наркотик. Жоел Герио отрича категорично всички повдигнати срещу него обвинения.

          Политическите последствия за Герио бяха мигновени след избухването на скандала. Той бе част от партията „Хоризонти“, която е ключов партньор в управляващата коалиция на президента Еманюел Макрон. Още през ноември 2023 г., когато обвиненията станаха публични, говорители на формацията обявиха, че той е отстранен незабавно от партийните редици. Впоследствие, през октомври 2025 г., Герио официално подаде оставка от поста си.

          Обвинителният акт конкретизира, че той е дал на Жосо „вещество, способно да повлияе на преценката ѝ или контрола ѝ върху действията, с цел извършване на изнасилване или сексуално посегателство“. Ако съдът го признае за виновен, бившият сенатор е заплашен от наказание до пет години лишаване от свобода, както и глоба в размер до 75 000 евро.

          Бившият френски сенатор Жоел Герио се изправя днес пред съда във Франция, за да отговаря по тежки обвинения за посегателство срещу своя колежка. Процесът срещу 68-годишния политик привлича значително обществено внимание, тъй като засяга обвинения в използване на наркотични вещества срещу длъжностно лице с цел сексуално насилие.

          - Реклама -

          В центъра на съдебното дело са твърденията, че Герио е упоил депутатката Сандрин Жосо без нейното знание. Според прокуратурата действията му са били насочени към привеждането ѝ в безпомощно състояние с намерението да бъде подложена на сексуално насилие. Освен основното обвинение, бившият сенатор ще отговаря и за притежание и употреба на екстази.

          Инцидентът, който доведе до разследването, се разиграва в апартамента на Герио. Сандрин Жосо свидетелства пред разследващите органи, че е била поканена там, за да отпразнуват изборна победа. Тя разказва, че след като е отпила само няколко глътки от предложеното ѝ шампанско, е усетила странен вкус и внезапно ѝ прилошало. Депутатката споделя убеждението си, че е успяла да напусне жилището навреме, като по думите ѝ в противен случай Герио със сигурност щял да я нападне.

          След подадения сигнал токсикологичната експертиза е потвърдила наличието на следи от екстази в кръвта на Жосо. При последвалия обиск в дома на сенатора полицията също е открила синтетичния наркотик. Жоел Герио отрича категорично всички повдигнати срещу него обвинения.

          Политическите последствия за Герио бяха мигновени след избухването на скандала. Той бе част от партията „Хоризонти“, която е ключов партньор в управляващата коалиция на президента Еманюел Макрон. Още през ноември 2023 г., когато обвиненията станаха публични, говорители на формацията обявиха, че той е отстранен незабавно от партийните редици. Впоследствие, през октомври 2025 г., Герио официално подаде оставка от поста си.

          Обвинителният акт конкретизира, че той е дал на Жосо „вещество, способно да повлияе на преценката ѝ или контрола ѝ върху действията, с цел извършване на изнасилване или сексуално посегателство“. Ако съдът го признае за виновен, бившият сенатор е заплашен от наказание до пет години лишаване от свобода, както и глоба в размер до 75 000 евро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Масова блокада на балканските граници: Тираджии протестират срещу визовите правила на ЕС

          Георги Петров -
          Стотици шофьори на тежкотоварни автомобили организираха мащабни блокади на ключови гранични пунктове в няколко балкански държави. Протестните действия са провокирани от настояването за спешни...
          Икономика

          Toyota разгръща водородна стратегия в Европа с фокус върху тежкия транспорт

          Георги Петров -
          Toyota официално обяви началото на мащабно разширяване на своята стратегия за развитие на европейския пазар, носеща името „Пътят на водорода“. Японският автомобилен гигант пренасочва...
          Политика

          Захарова: Европа рискува да се превърне в „нещастен роб“ след отказа от руския газ

          Георги Петров -
          Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова предупреди за сериозни дългосрочни последици за Европейския съюз след решението за пълна забрана на доставките на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions