Бившият френски сенатор Жоел Герио се изправя днес пред съда във Франция, за да отговаря по тежки обвинения за посегателство срещу своя колежка. Процесът срещу 68-годишния политик привлича значително обществено внимание, тъй като засяга обвинения в използване на наркотични вещества срещу длъжностно лице с цел сексуално насилие.

- Реклама -

В центъра на съдебното дело са твърденията, че Герио е упоил депутатката Сандрин Жосо без нейното знание. Според прокуратурата действията му са били насочени към привеждането ѝ в безпомощно състояние с намерението да бъде подложена на сексуално насилие. Освен основното обвинение, бившият сенатор ще отговаря и за притежание и употреба на екстази.

Инцидентът, който доведе до разследването, се разиграва в апартамента на Герио. Сандрин Жосо свидетелства пред разследващите органи, че е била поканена там, за да отпразнуват изборна победа. Тя разказва, че след като е отпила само няколко глътки от предложеното ѝ шампанско, е усетила странен вкус и внезапно ѝ прилошало. Депутатката споделя убеждението си, че е успяла да напусне жилището навреме, като по думите ѝ в противен случай Герио със сигурност щял да я нападне.

След подадения сигнал токсикологичната експертиза е потвърдила наличието на следи от екстази в кръвта на Жосо. При последвалия обиск в дома на сенатора полицията също е открила синтетичния наркотик. Жоел Герио отрича категорично всички повдигнати срещу него обвинения.

Политическите последствия за Герио бяха мигновени след избухването на скандала. Той бе част от партията „Хоризонти“, която е ключов партньор в управляващата коалиция на президента Еманюел Макрон. Още през ноември 2023 г., когато обвиненията станаха публични, говорители на формацията обявиха, че той е отстранен незабавно от партийните редици. Впоследствие, през октомври 2025 г., Герио официално подаде оставка от поста си.

Обвинителният акт конкретизира, че той е дал на Жосо „вещество, способно да повлияе на преценката ѝ или контрола ѝ върху действията, с цел извършване на изнасилване или сексуално посегателство“. Ако съдът го признае за виновен, бившият сенатор е заплашен от наказание до пет години лишаване от свобода, както и глоба в размер до 75 000 евро.