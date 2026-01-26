НА ЖИВО
          Война

          Блекаут остави без ток главната база на Северния флот и градовете в Северна Русия

          26 януари 2026 | 11:12
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Блекаут засегна Северна Русия. Мурманск и Североморск, както и околните райони, са без ток от четири дни, защото остарялата инфраструктура не е могла да издържи на ниските температури. Bloomberg съобщава, че пет електропреносни кули са се срутили близо до Мурманск на 23 януари, причинявайки прекъсвания на електрозахранването, последвани от прекъсвания на водоснабдяването и топлоснабдяването в града и съседния Североморск, основната база на Северния флот на Русия.

          - Реклама -

          Според властите водоснабдяването и топлоснабдяването в района са били до голяма степен възстановени през почивните дни, но прекъсванията на електрозахранването продължават, тъй като операторът на мрежата очаква нови кули, а тежките метеорологични условия усложняват ремонтите.

          Инцидентът подчертава натоварването върху остарялата руска електропреносна мрежа, тъй като десетилетната инфраструктура става все по-уязвима към екстремни метеорологични условия и прекъсвания. Руският следствен комитет е образувал наказателно дело по подозрение за небрежност, твърдейки, че операторът на електропреносната мрежа не е поддържал правилно електропроводите.

          Мурманска област в северозападна Русия, граничеща с Норвегия и Финландия, е важен индустриален център и дом на компании като най-големия руски минен концерн ММК Норилски Никел и производителя на торове ФосАгро.

          Общото население на Мурманск и Североморск е приблизително 300 000 души, въпреки че властите не са съобщили колко клиенти са без ток.

          На 25 януари регионалният губернатор Андрей Чибис обяви извънредно положение в Мурманск. Той предупреди, че търсенето на електроенергия може да достигне пик, когато хората се върнат на работа и училище, което потенциално може да доведе до по-нататъшни прекъсвания на електрозахранването, за да се предотвратят аварии.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          FT: Германия създава спътников аналог на Starlink

          Иван Христов -
          Отбранителната група Rheinmetall и производителят на сателити OHB преговарят за съвместна оферта за създаване на подобна интернет услуга на Starlink на Илон Мъск за...
          Война

          Чехия изпрати в Украйна дронове „Ян Жижка“ на основата на прехванат руски БЛА

          Иван Христов -
          Чешка компания, в сътрудничество с доброволци, изпрати в Украйна оптични FPV дронове, базирани на технология от прехванати руски безпилотни летателни апарати (БЛА). Както пише...
          Война

          Кремъл за преговорите с Украйна: Частта на „формулата от Анкъридж“ за териториалните въпроси има фундаментално значение за Русия

          Иван Христов -
          Преговорите между Украйна и Русия за прекратяване на войната с посредничеството на САЩ все още са в начален етап и не бива да се...
