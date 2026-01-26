Близо седмица: Хиляди хора във Велико Търново са без парно заради аварии

Шести пореден ден хиляди жители на Велико Търново са без отопление заради аварии в топлопреносната мрежа. Засегнати са битови абонати от над 15 улици, както и различни ведомства, а студеното време допълнително изостря ситуацията.
Възрастни хора се отопляват на ток
86-годишната Пенка Маринова, която от десетилетия разчита на централното отопление в панелното си жилище, е принудена да се топли с електрически уреди.
Подобна е ситуацията и при други възрастни хора в града, които се оплакват от двойни разходи – за ток и за парно, въпреки че радиаторите остават студени.
Проблемът – тръби в частен имот
От дежурния телефон на „Топлофикация“ са обяснили пред bTV, че екипите работят по отстраняването на аварията, но има сериозно затруднение.
В официална позиция до медията от „Топлофикация“ уточняват, че аварията не може да бъде отстранена, тъй като спуканите тръби се намират в частен имот, а собственикът отказва достъп.
Сезирани са полиция и прокуратура
Още в петък дружеството е уведомило полицията, прокуратурата и общината, като очаква съдействие, за да бъде осигурен достъп на ремонтните екипи до мястото на аварията.
Недоволство и притеснения за сметките
Пенсионерката Мара Иванова също изразява недоволство от продължителната липса на отопление:
Обещание за компенсации
Около 3000 са битовите абонати на „Топлофикация“ във Велико Търново. От дружеството уверяват, че всички засегнати домакинства ще бъдат компенсирани за дните, в които не са имали отопление.
