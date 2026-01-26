Близо седмица: Хиляди хора във Велико Търново са без парно заради аварии

Шести пореден ден хиляди жители на Велико Търново са без отопление заради аварии в топлопреносната мрежа. Засегнати са битови абонати от над 15 улици, както и различни ведомства, а студеното време допълнително изостря ситуацията.

Възрастни хора се отопляват на ток

86-годишната Пенка Маринова, която от десетилетия разчита на централното отопление в панелното си жилище, е принудена да се топли с електрически уреди.

„Аз настинах у дома, много е студено, влезте да видите как е! Всички печки са включени – и в кухнята, и в хола! И после ще плащам ток, ще плащам парно – няма значение, пенсията ми е минимална, нямам топла вода“, разказва тя.

Подобна е ситуацията и при други възрастни хора в града, които се оплакват от двойни разходи – за ток и за парно, въпреки че радиаторите остават студени.

Проблемът – тръби в частен имот

От дежурния телефон на „Топлофикация“ са обяснили пред bTV, че екипите работят по отстраняването на аварията, но има сериозно затруднение.

„По принцип около 12:00 часа се разбрахме с колегите да се чуем, където са на място, да видим докъде са стигнали“, посочва служител на дружеството.

В официална позиция до медията от „Топлофикация“ уточняват, че аварията не може да бъде отстранена, тъй като спуканите тръби се намират в частен имот, а собственикът отказва достъп.

Сезирани са полиция и прокуратура

Още в петък дружеството е уведомило полицията, прокуратурата и общината, като очаква съдействие, за да бъде осигурен достъп на ремонтните екипи до мястото на аварията.

Недоволство и притеснения за сметките

Пенсионерката Мара Иванова също изразява недоволство от продължителната липса на отопление:

„Звъняхме – имало авария, уж днес ще го пуснем, пък да видим… Ами върви и токът, и парното – плащаме!, казва тя.

Обещание за компенсации

Около 3000 са битовите абонати на „Топлофикация“ във Велико Търново. От дружеството уверяват, че всички засегнати домакинства ще бъдат компенсирани за дните, в които не са имали отопление.