Борисов избухна в интервю пред Карбовски: Омръзна ми да слушам глупости за злато и чекмеджета

Лидерът на Бойко Борисов избухва емоционално по време на интервю пред журналиста Мартин Карбовски. Това става ясно от кратък откъс, публикуван от Карбовски в социалните мрежи, който предизвика широк отзвук.

„На мен ми омръзна. Живея в къщата, в която съм се родил. Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде бе, у коя банка, бе, нещастници долни? И го говорят. И като дойдат да протестират къде ме намират, бе. Намират ме в Банкя“, казва Борисов. - Реклама -

По време на разговора Карбовски се опитва да го успокои:

„Успокой се. Не се ядосвай“, казва журналистът.

Реакцията на лидера на ГЕРБ обаче остава остра:

„Ядосвам се. Защото друго било биографично и съм се хвалил. За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам да не ми говорят глупости?“, не се стърпя Борисов.

Той подчертава, че води крайно скромен начин на живот и отрича внушенията за лукс и богатство:

„Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не“, продължи лидерът на ГЕРБ.

В разговора е засегната и темата за снимките с чекмеджета, станали символ на обществените скандали около името му. Карбовски отбелязва:

„Заради едни снимки. С едни чекмеджета“.

А Борисов отговаря категорично:

„Чекмеджетата с фалшиво 500 евро“.

Мартин Карбовски съобщава, че цялото интервю е с продължителност около два часа, като в продължение на три дни, всяка вечер в 20:00 часа, ще бъдат публикувани и останалите части от разговора.