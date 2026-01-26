Борисов избухна в интервю пред Карбовски: Омръзна ми да слушам глупости за злато и чекмеджета

Лидерът на Бойко Борисов избухва емоционално по време на интервю пред журналиста Мартин Карбовски. Това става ясно от кратък откъс, публикуван от Карбовски в социалните мрежи, който предизвика широк отзвук.
По време на разговора Карбовски се опитва да го успокои:
Реакцията на лидера на ГЕРБ обаче остава остра:
Той подчертава, че води крайно скромен начин на живот и отрича внушенията за лукс и богатство:
В разговора е засегната и темата за снимките с чекмеджета, станали символ на обществените скандали около името му. Карбовски отбелязва:
А Борисов отговаря категорично:
Мартин Карбовски съобщава, че цялото интервю е с продължителност около два часа, като в продължение на три дни, всяка вечер в 20:00 часа, ще бъдат публикувани и останалите части от разговора.
