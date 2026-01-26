НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов избухна в интервю пред Карбовски: Омръзна ми да слушам глупости за злато и чекмеджета

          26 януари 2026 | 22:31 21913
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерът на Бойко Борисов избухва емоционално по време на интервю пред журналиста Мартин Карбовски. Това става ясно от кратък откъс, публикуван от Карбовски в социалните мрежи, който предизвика широк отзвук.

          „На мен ми омръзна. Живея в къщата, в която съм се родил. Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде бе, у коя банка, бе, нещастници долни? И го говорят. И като дойдат да протестират къде ме намират, бе. Намират ме в Банкя“, казва Борисов.

          - Реклама -

          По време на разговора Карбовски се опитва да го успокои:

          „Успокой се. Не се ядосвай“, казва журналистът.

          Реакцията на лидера на ГЕРБ обаче остава остра:

          „Ядосвам се. Защото друго било биографично и съм се хвалил. За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам да не ми говорят глупости?“, не се стърпя Борисов.

          Той подчертава, че води крайно скромен начин на живот и отрича внушенията за лукс и богатство:

          „Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не“, продължи лидерът на ГЕРБ.

          В разговора е засегната и темата за снимките с чекмеджета, станали символ на обществените скандали около името му. Карбовски отбелязва:

          „Заради едни снимки. С едни чекмеджета“.

          А Борисов отговаря категорично:

          „Чекмеджетата с фалшиво 500 евро“.

          Мартин Карбовски съобщава, че цялото интервю е с продължителност около два часа, като в продължение на три дни, всяка вечер в 20:00 часа, ще бъдат публикувани и останалите части от разговора.

          Лидерът на Бойко Борисов избухва емоционално по време на интервю пред журналиста Мартин Карбовски. Това става ясно от кратък откъс, публикуван от Карбовски в социалните мрежи, който предизвика широк отзвук.

          „На мен ми омръзна. Живея в къщата, в която съм се родил. Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде бе, у коя банка, бе, нещастници долни? И го говорят. И като дойдат да протестират къде ме намират, бе. Намират ме в Банкя“, казва Борисов.

          - Реклама -

          По време на разговора Карбовски се опитва да го успокои:

          „Успокой се. Не се ядосвай“, казва журналистът.

          Реакцията на лидера на ГЕРБ обаче остава остра:

          „Ядосвам се. Защото друго било биографично и съм се хвалил. За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам да не ми говорят глупости?“, не се стърпя Борисов.

          Той подчертава, че води крайно скромен начин на живот и отрича внушенията за лукс и богатство:

          „Водя най-скромният живот, който някой живее. Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, отвкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не“, продължи лидерът на ГЕРБ.

          В разговора е засегната и темата за снимките с чекмеджета, станали символ на обществените скандали около името му. Карбовски отбелязва:

          „Заради едни снимки. С едни чекмеджета“.

          А Борисов отговаря категорично:

          „Чекмеджетата с фалшиво 500 евро“.

          Мартин Карбовски съобщава, че цялото интервю е с продължителност около два часа, като в продължение на три дни, всяка вечер в 20:00 часа, ще бъдат публикувани и останалите части от разговора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          18-годишен ученик от Нова Махала сложи край на живота си, селото е разтърсено от слухове и скръб

          Красимир Попов -
          18-годишен ученик, който е трябвало да бъде абитуриент тази пролет, е починал, след като е сложил край на живота си. Трагедията с Билгин Алишев...
          Инциденти

          Бърз влак Кюстендил – София дерайлира заради свлачище между Земен и Радомир

          Красимир Попов -
          Бързият влак от Кюстендил за София е дерайлирал, след като се е ударил в паднали върху релсите скали. Инцидентът е станал около 17:00 часа...
          Политика

          Йотова обяви: Графикът за консултациите за служебен кабинет ще бъде готов утре

          Красимир Попов -
          Графикът за срещите е почти готов и ще бъде оповестен буквално в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание г-жа...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions