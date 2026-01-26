Божанов: ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски

- Реклама -

ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски и след няколко дни „мазане“ се отказаха от ратификацията на хартата на „Съвета за мир“ на Тръпм. Но това, че маргинализираха България в Европа и загубиха правото на европейската си претенция, не може да се върне.

Това написа Божидар Божанов в социалната мрежа Х. Повод за позицията му стана разнобоя между премиера и външния министър за членството на България в „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп.

Вчера стана ясно от изявление на Георг Георгиев, че документът, подписан от служебния министър-председател Росен Желязков няма да бъде внесен за ратификация в рамките на 51-ото Народно събрание. Крайното решение е на Външното ни министерство. А промяната в позицията доведе и до вълна от реакции.

Най-бурна е тази на лидера на ДПС- НН Делян Пеевски, който поиска тази сутрин от Росен Желязков обяснение защо ще се забави процедурата по ратификация на документа.