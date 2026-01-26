НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Божанов: ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски

          26 януари 2026 | 12:43 1567
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          - Реклама -

          ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски и след няколко дни „мазане“ се отказаха от ратификацията на хартата на „Съвета за мир“ на Тръпм. Но това, че маргинализираха България в Европа и загубиха правото на европейската си претенция, не може да се върне.

          Това написа Божидар Божанов в социалната мрежа Х. Повод за позицията му стана разнобоя между премиера и външния министър за членството на България в „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп.

          Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация

          Вчера стана ясно от изявление на Георг Георгиев, че документът, подписан от служебния министър-председател Росен Желязков няма да бъде внесен за ратификация в рамките на 51-ото Народно събрание. Крайното решение е на Външното ни министерство. А промяната в позицията доведе и до вълна от реакции.

          Най-бурна е тази на лидера на ДПС- НН Делян Пеевски, който поиска тази сутрин от Росен Желязков обяснение защо ще се забави процедурата по ратификация на документа.

          - Реклама -

          ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски и след няколко дни „мазане“ се отказаха от ратификацията на хартата на „Съвета за мир“ на Тръпм. Но това, че маргинализираха България в Европа и загубиха правото на европейската си претенция, не може да се върне.

          Това написа Божидар Божанов в социалната мрежа Х. Повод за позицията му стана разнобоя между премиера и външния министър за членството на България в „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп.

          Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация

          Вчера стана ясно от изявление на Георг Георгиев, че документът, подписан от служебния министър-председател Росен Желязков няма да бъде внесен за ратификация в рамките на 51-ото Народно събрание. Крайното решение е на Външното ни министерство. А промяната в позицията доведе и до вълна от реакции.

          Най-бурна е тази на лидера на ДПС- НН Делян Пеевски, който поиска тази сутрин от Росен Желязков обяснение защо ще се забави процедурата по ратификация на документа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Близо седмица: Хиляди хора във Велико Търново са без парно заради аварии

          Никола Павлов -
          Шести пореден ден хиляди жители на Велико Търново са без отопление заради аварии в топлопреносната мрежа. Засегнати са битови абонати от над 15 улици,...
          България

          Кремена Кунева: ПП- учебникарски пример как не се прави политика

          Катя Илиева -
          Кремена Кунева, Фейсбук Да започнем направо, без загрявка. Това, което Продължаваме промяната прави в момента, не е политическа грешка, а е учебникарски пример как не...
          Политика

          Утре започват консултациите с кандидатите за служебен премиер

          Никола Павлов -
          Президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян във връзка с конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател. Разговорът...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions