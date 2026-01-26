НА ЖИВО
          Частен самолет катастрофира при излитане в Мейн

          Частен самолет с осем души на борда е катастрофирал при излитане от международното летище в Бангор, в американския щат Мейн, в неделя вечер. Инцидентът е потвърден от Федералната авиационна администрация на САЩ.

          Към момента няма официална информация за състоянието на пътниците и екипажа. По данни на правителствен служител след катастрофата е избухнал значителен пожар.

          Същият източник уточнява, че самолетът „Бомбардие Челинджър 600“ по-рано е пристигнал в Мейн от Тексас. Причините за катастрофата се изясняват, като разследването е в начален етап.

