Чешка компания, в сътрудничество с доброволци, изпрати в Украйна оптични FPV дронове, базирани на технология от прехванати руски безпилотни летателни апарати (БЛА). Както пише Idnes, новият чешки дрон вече е на път за Украйна.

- Реклама -

Твърди се, че новият дрон е незаглушаем благодарение на оптичните си комуникации и е с една трета по-евтин от другите модели. Той е наречен „Ян Жижка“ на името на известния чешки военен командир.

Чешката компания е създала този дрон, базиран на руска технология. Украински военни са предали прехванатия дрон „Княз Вандал Новгородски“, който работи с оптични влакна, на доброволци.

„Това беше дрон, разработен от Научно-производствения център Ушкуйник в Новгород. Машината с мистичното име „Княз Вандал Новгородски“ се оказа много полезна на руснаците по време на прогонването на украинците от Курската област. Това е пример за това колко много е напреднала войната с безпилотни летателни апарати за четири години“, пише изданието.

Компанията е демонтирала безпилотния летателен апарат и го е използвала, за да създаде „Ян Жижка“. Почти всичко по него е произведено в Чехия: зелената рамка от фибростъкло, 3D-принтираните крака, батериите и 25-километровите макари с оптични влакна.