Циклони, валежи и температурни амплитуди в края на януари и началото на февруари

Последните дни на януари и първите десет на февруари ще преминат под влиянието на серия от циклони, които ще определят динамична и неустойчива обстановка. Очакват се обилни валежи от дъжд, които в по-студените фази на всеки циклон ще преминават в сняг.

В следващите 48 часа над страната ще премине активен циклон. Понеделник и вторник ще бъдат предимно облачни, с валежи, които ще са по-значителни в южните и югозападните райони. Именно там има вероятност за развитие на гръмотевични процеси, както и предпоставки за градушка. Съществува риск от наводнения и разливи на реки, както и от активиране на свлачища.

Към края на процеса, в нощта срещу вторник и през деня, валежите в западната половина на страната ще започнат да преминават в сняг. В планините на Западна и Централна България, както и на отделни места в предпланинските райони, ще се натрупа нова снежна покривка.

Неустойчивото време ще бъде съпроводено и от силни южни ветрове, най-вече в първия ден. Дневните температури в понеделник ще бъдат между 8 и 13 градуса, а във вторник – от 3 до 8 градуса. По-студено ще се задържи в Северозападна и Централна Северна България.

В сряда облачността постепенно ще се разкъса и ще премине към по-слънчево време, най-късно в източните райони. В ниските части на страната ще има условия за понижена видимост през първата половина на деня. Минималните температури ще са около и под нулата, а максималните – между 8 и 13 градуса.

В четвъртък и петък се очаква нова валежна обстановка, свързана с преминаването на пореден циклон. Ранните прогнози сочат усилване на ветровете и значителни валежи от дъжд, които в хода на процеса, в Западна и на места в Централна България, ще преминават в сняг. Подобна ситуация е възможна и в периода 5–7 февруари.

Температурите ще се характеризират с чести колебания, но с тенденция да останат над обичайните зимни стойности до 1–2 февруари. Сутрин температурите ще са около и малко под нулата, а през деня – между 8 и 13–15 градуса, като по-осезаемо затопляне се очаква в Източна България.

В периода 3–6 февруари е възможно по-сериозно нахлуване на студени въздушни маси, което ще върне типичното зимно време – сутрешни температури до минус 7 – минус 8 градуса, а дневни – около нулата.