ЦСКА 1948 пред трансфер за 1 милион евро

Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало, който е лидер при голмайсторите в efbet Лига, може да бъде продаден тази зима. Сериозен интерес към 29-годишния футболист от Мавритания има от няколко клуба, включително от Бундеслигата.

„Foot Mercato“ информира, че кандидати за подписа на Диало са Хайденхайм, борещ се да не изпадне от германския елит, египетският гранд Ал Ахли, както и отбори от Саудитска Арабия.

Изданието добавя, че ЦСКА 1948 може да прибере от евентуален трансфер на звездата си около 1 милион евро.

Диало беше привлечен миналото лято от третодивизионния френски Шатору и бързо се наложи в състава на Иван Стоянов. След есенния дял от първенството той води в листата на голмайсторите в efbet Лига заедно с Ивайло Чочев, като двамата имат по 11 попадения.