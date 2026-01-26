НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          ЦСКА 1948 пред трансфер за 1 милион евро

          Опашка от кандидати за голмайстора на efbet Лига Мамаду Диало

          26 януари 2026 | 10:04 260
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало, който е лидер при голмайсторите в efbet Лига, може да бъде продаден тази зима. Сериозен интерес към 29-годишния футболист от Мавритания има от няколко клуба, включително от Бундеслигата.

          - Реклама -

          „Foot Mercato“ информира, че кандидати за подписа на Диало са Хайденхайм, борещ се да не изпадне от германския елит, египетският гранд Ал Ахли, както и отбори от Саудитска Арабия.

          Изданието добавя, че ЦСКА 1948 може да прибере от евентуален трансфер на звездата си около 1 милион евро.

          Диало беше привлечен миналото лято от третодивизионния френски Шатору и бързо се наложи в състава на Иван Стоянов. След есенния дял от първенството той води в листата на голмайсторите в efbet Лига заедно с Ивайло Чочев, като двамата имат по 11 попадения.

          Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало, който е лидер при голмайсторите в efbet Лига, може да бъде продаден тази зима. Сериозен интерес към 29-годишния футболист от Мавритания има от няколко клуба, включително от Бундеслигата.

          - Реклама -

          „Foot Mercato“ информира, че кандидати за подписа на Диало са Хайденхайм, борещ се да не изпадне от германския елит, египетският гранд Ал Ахли, както и отбори от Саудитска Арабия.

          Изданието добавя, че ЦСКА 1948 може да прибере от евентуален трансфер на звездата си около 1 милион евро.

          Диало беше привлечен миналото лято от третодивизионния френски Шатору и бързо се наложи в състава на Иван Стоянов. След есенния дял от първенството той води в листата на голмайсторите в efbet Лига заедно с Ивайло Чочев, като двамата имат по 11 попадения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Христо Янев зарадва футболистите на ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде два почивни дни на футболистите си след двуседмичния подготвителен лагер в Белек. "Армейците" кацнаха на летище „Васил Левски“...
          Спорт

          Левски се прибира във вторник

          Станимир Бакалов -
          Представителният отбор на ПФК „Левски“ се прибира в София от подготвителния си лагер в Белек на 27 януари, вторник от Истанбул, Турция. Полетът на „сините“...
          Баскетбол

          Резултати от НБА

          Станимир Бакалов -
          Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати: Детройт - Сакраменто 139:116 Мемфис - Денвър отложен Минесота - Голдън Стейт 85:111 Оклахома Сити - Торонто 101:103 Сан...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions