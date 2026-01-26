ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

НА ЖИВО
          26 януари 2026 | 11:14
          Сериозна сага се заформя със силно желания от Левски Хуан Переа. Таранът на Локомотив (Пловдив) се смята за едва ли не сигурно ново попълнение на „сините“, но Sportal.bg научи, че и друг български клуб го иска. Става въпрос за ЦСКА 1948, за което потвърди и собственикът на пловдивчани Христо Крушарски. Раздвижването при „червените“ е свързано с евентуалната продажба на техния голмайстор Мамаду Диало.

          Какво се случва с Переа, потвърждавате ли нашата информация, че Левски предлага пари и футболисти за него?

          – Не коментирам. Няма нищо ново. Всеки спи зимен сън, всеки спи. Чакам.

          След това Sportal.bg попита собственика на “смърфовете” дали е вярно, че и ЦСКА 1948 се интересува от Переа, на което той отговори:

          “Да, вярно е. Имаше запитване, но чакам оферта. Докато не я видя, на нищо не вярвам.”

