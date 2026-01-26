Д. Димитров: Протестиращи превозвачи блокират граничните пунктове в 4 съседни държави

Димитър Димитров от КАП коментира пред БНР протеста на превозвачите, които затварят граничните пунктове на Сърбия, Босна и Херцоговина, Черна гора и РСМ. Блокадата е предвидена от 12 часа днес.

Така влизането и излизането с товарни превозни средства няма да са възможни, включително и транзитни.

Протестът е организиран от превозвачите на четирите държави заради съществуващото правило в ЕС за ограничаване на престоя на професионалните шофьори – най-много до 90 дни в рамките на 6 месеца.

Ще издържим не само до 2 но дори и до 20 февруари т. г. да протестират превозвачите от страните от Западните Балкани. Ние ще бъдем принудени и до 20 февруари, ако протестират, но няма да се откажем.

Основната финансова тежест ще падне върху техните превозвачи, защото те няма да могат да пътуват в ЕС и Шенген, каза Димитров.

Сега превозвачите за Сърбия ще заобикалят през Румъния, но двустранните превози със Сърбия също няма да се изпълняват, посочи Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи.

„Важно е да уточним, че ЕС и Шенген въвеждат една нова система за вход и изход. Това е новото, няма нови изисквания на правилата за престой, те и досега са били такива, но никой не ги е спазвал. Сега започват да се прилагат стриктно.

Замислете се, защо Турция няма да затвори границите с България? Защото те и сега са на визов режим и тези правила за престой важат за тях.

Това че на държави от Западните Балкани е дадена привилегията да пътуват безвизово в ЕС и Шенген, не отменя правилото – 90 дни престои за 180 дни, нещо, което турците спазват и не е нарушило работата и бизнеса им“, обясни Димитров.