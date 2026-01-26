DeepState: Руската армия настъпва по пътя от Бахмут към Славянск

Руската армия е напреднала по магистралата от Бахмут до Славянск в Орехово-Василевка, съобщава DeepState.

„Зелената зона“ близо до Орехово-Василевка също е изчезнала – тоест териториите, освободени преди това от Украйна, които са били превзети по време на контраофанзивата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Бахмут през 2023 г.

Ден преди това руските сили напреднах в същия район близо до Васюковка.