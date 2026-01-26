DeepState: Руската армия постепенно си връща плацдарма при Шахово, от който беше изтласкана от ВСУ

През последните 24 часа руската армия е напреднала към село Шахово на Покровско направление в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти. Това село се намира в района на вече елиминираното проникване на руски войски близо до Доброполе, където руските сили продължават опитите си да пробият отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

- Реклама -

Боецът от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на ВСУ с позивна „Мучной“ пише, че руснаците осъществяват тактическо настъпление югозападно от Дорожно в гористите райони, но не успяват да консолидират позицията си: подразделения на украинската армия им пречат да установят отбранителна позиция.

В същото време авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend отбелязва постепенно руско настъпление към Кучеров Яр – бавно, но упорито, с очакването за по-нататъшно разширяване на плацдарма.

Във вечерната си актуализация Генералният щаб на ВСУ съобщи и за боеве край Шахово и Дорожное. Общо руснаците са извършили 38 атаки в района на Покровск през последните 24 часа, включително в районите на селата Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и Молодецкое, както и в посока Филия и Новопавловка.

Преди това беше съобщено, че руснаците са концентрирали големи сили на този участък от фронта.