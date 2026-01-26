НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Руската армия постепенно си връща плацдарма при Шахово, от който беше изтласкана от ВСУ

          26 януари 2026 | 08:45 200
          Шахово
          Шахово
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руската армия е напреднала към село Шахово на Покровско направление в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти. Това село се намира в района на вече елиминираното проникване на руски войски близо до Доброполе, където руските сили продължават опитите си да пробият отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          - Реклама -

          Боецът от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на ВСУ с позивна „Мучной“ пише, че руснаците осъществяват тактическо настъпление югозападно от Дорожно в гористите райони, но не успяват да консолидират позицията си: подразделения на украинската армия им пречат да установят отбранителна позиция.

          В същото време авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend отбелязва постепенно руско настъпление към Кучеров Яр – бавно, но упорито, с очакването за по-нататъшно разширяване на плацдарма.

          Във вечерната си актуализация Генералният щаб на ВСУ съобщи и за боеве край Шахово и Дорожное. Общо руснаците са извършили 38 атаки в района на Покровск през последните 24 часа, включително в районите на селата Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и Молодецкое, както и в посока Филия и Новопавловка.

          Преди това беше съобщено, че руснаците са концентрирали големи сили на този участък от фронта.

          През последните 24 часа руската армия е напреднала към село Шахово на Покровско направление в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти. Това село се намира в района на вече елиминираното проникване на руски войски близо до Доброполе, където руските сили продължават опитите си да пробият отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          - Реклама -

          Боецът от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на ВСУ с позивна „Мучной“ пише, че руснаците осъществяват тактическо настъпление югозападно от Дорожно в гористите райони, но не успяват да консолидират позицията си: подразделения на украинската армия им пречат да установят отбранителна позиция.

          В същото време авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend отбелязва постепенно руско настъпление към Кучеров Яр – бавно, но упорито, с очакването за по-нататъшно разширяване на плацдарма.

          Във вечерната си актуализация Генералният щаб на ВСУ съобщи и за боеве край Шахово и Дорожное. Общо руснаците са извършили 38 атаки в района на Покровск през последните 24 часа, включително в районите на селата Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и Молодецкое, както и в посока Филия и Новопавловка.

          Преди това беше съобщено, че руснаците са концентрирали големи сили на този участък от фронта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          NYT: САЩ и Украйна са обсъждали изпращането на американски мироопазващи сили в Донбас на преговорите в Абу Даби

          Иван Христов -
          По време на двудневните преговори в столицата на ОАЕ Абу Даби, представители на Украйна и САЩ са повдигнали въпроса за разполагане на американски мироопазващи...
          Война

          Руснаците унищожиха взвод от украинския полк за безпилотни апарати „Ахил“ в Черниговска област

          Иван Христов -
          Руските войски са унищожили до един взвод от украинския полк за дронове "Ахил" и хангари, в които са били разположени безпилотните апарати, в Черниговска...
          Война

          Карол Навроцки: Същността на Русия не се е променила, тя е заплаха за Европа

          Иван Христов -
          Русия остава заплаха за Европа, на която трябва да се противодейства. Това заяви президентът на Полша Карол Навроцки по време на медийна конференция след...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions