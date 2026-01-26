Девет дни без прозорци в студа: саниране остави баща и син в нечовешки условия в Сливен

Мъж от Сливен и неговият тежко болен баща са живели девет дни без прозорци, при минусови температури навън, след като фирмата, ангажирана със санирането на блока, е демонтирала старата дограма, но не е поставила новата.
Александър Милев живее в Канада повече от 20 години, но през декември се връща в Сливен, за да се грижи за баща си, докато в жилищната сграда тече обновяване. На 12 януари в апартамента влизат работници, свалят дограмата и напускат, без да монтират новите прозорци.
Така семейството прекарва повече от седмица при рекордно ниски температури. В опит да се предпази от студа, мъжът покрива отворите с всичко налично в дома, но без успех.
Втора седмица балконът остава напълно открит, също без поставена дограма.
В съседната стая се намира неговият възрастен баща, който е лежащо болен.
Пред bTV представител на фирмата, извършваща санирането, заявява, че стъклата са се счупили при доставката, а новите са се забавили.
След сигнал на телевизията до община Сливен, прозорците са доставени и монтирани в рамките на часове, а ситуацията е разрешена.
- Реклама -
