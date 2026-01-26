НА ЖИВО
          Девет дни без прозорци в студа: саниране остави баща и син в нечовешки условия в Сливен

          26 януари 2026 | 12:58 430
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Мъж от Сливен и неговият тежко болен баща са живели девет дни без прозорци, при минусови температури навън, след като фирмата, ангажирана със санирането на блока, е демонтирала старата дограма, но не е поставила новата.

          Александър Милев живее в Канада повече от 20 години, но през декември се връща в Сливен, за да се грижи за баща си, докато в жилищната сграда тече обновяване. На 12 януари в апартамента влизат работници, свалят дограмата и напускат, без да монтират новите прозорци.

          „Дойдоха и казаха „сваляме старата дограма, слагаме новата и довиждане“. И се установи, че няма стъклопакет за новата. Казаха „ще дойде на следващия ден“, и на следващия не дойде. След това поясниха – „или тази, или другата седмица““, казва Александър.

          Трагедия в София: Пожар в жилищен блок взе жертва, има и пострадали деца

          Така семейството прекарва повече от седмица при рекордно ниски температури. В опит да се предпази от студа, мъжът покрива отворите с всичко налично в дома, но без успех.

          „Най-вече като духне вятъра, и тогава влиза по-хладно. Непрекъснато се чува шум, да, и аз спя с тапи за уши, за да не чувам шума отвън, от улицата. Вятърът се усеща“, разказва той.

          Втора седмица балконът остава напълно открит, също без поставена дограма.

          „Ситуацията тук е същата – избиха дограмата, казаха „ще сложим новата“, и се оказа, че стъклопакета го няма. В момента са минусови температури, до -5, -7 падат, което оказва влияние на всичко вътре. Това преди изолираше, сега студът влиза“, споделя притесненията си Александър.

          В съседната стая се намира неговият възрастен баща, който е лежащо болен.

          „Старата дограма беше по-хубава. И сега е студено, без дограма“, казва той.

          Пред bTV представител на фирмата, извършваща санирането, заявява, че стъклата са се счупили при доставката, а новите са се забавили.

          „Аз мога да ви обясня, но ако ме питате лично, не искам да ме взимате интервю. Не желая да разговарям с вас. Аз на собственика, към когото съм виновен, съм му обяснил. Съжалявам много за случая“.

          След сигнал на телевизията до община Сливен, прозорците са доставени и монтирани в рамките на часове, а ситуацията е разрешена.

          Трагедия в София: Пожар в жилищен блок взе жертва, има и пострадали деца

