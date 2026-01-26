Дилема пред Пер-Матиас Хьогмо преди важния мач

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо вече разглежда няколко варианта за атаката си срещу френския Ница. Разградчани приемат на „Хювефарма Арена“ 33-ия в Лига Европа в четвъртък от 22:00 часа.

Норвежкият специалист умува дали да позиционира Бърнард Текпетей сред титулярите за сметка на Ерик Маркус, пише „Тема Спорт“. Ганаецът се появи от резервната скамейка при загубата от Рейнджърс с 0:1 в Глазгоу именно на мястото на бразилеца. Южноамериканецът, който действаше отдясно създаде няколко опасности, но не бе толкова остър, колкото се очакваше от него. За момента изглежда, че сънародникът му на десния фланг Кайо Видал няма да загуби титулярното си място.

Проблемът пред Хьогмо е, че няма да може да използва отново Квадво Дуа и новото попълнение Руан Круз за двубоя с Ница. Двамата не са картотекирани в УЕФА и това „връзва“ треньора да заложи на очертаващите се като основни нападатели играчи. По този начин наставникът остава с Ерик Биле и Матеус Машадо за опции за върха на атаката. Не е изключено и отново да се заложи на схема с фалшива деветка. Такава игрова постройка вече видяхме с изпълнители Петар Станич или Ивайло Чочев.