Инициативата за създаване на така наречения „борд за мир“ не е просто политически акт, а част от мащабно глобално прекрояване на света и бизнес проект с дългосрочно развитие. Това мнение изрази дипломатът Петър Танев в ефира на Евроком, коментирайки процесите, свързани с „проекта Тръмп“ и реакцията на българските политически сили.

- Реклама -

Според Танев случващото се не е спонтанно хрумване, а част от нова архитектура на международните отношения. Той подчерта, че концепцията за „края на историята“ на Франсис Фукуяма е категорично опровергана. Дипломатът разглежда новата структура в два основни аспекта – правен и икономически.

„От гледна точка на международното право, може би някои така от колосално настроени анализатори и колеги биха казали, че това е рушение на международното право. А защо не погледнем от гледна точка на това, че може би това е новият фундамент на международното право, тъй като предишното или досегашното е безкрайно остаряло на фона на наистина динамичните процеси, които протичат в света?“, заяви Танев.

Дипломатът акцентира върху силната бизнес насоченост на проекта, в която Доналд Тръмп е особено силен. Според него, макар да звучи грубо за свикналите само с политически анализ, в крайна сметка въпросите винаги опират до разпределението на ресурсите. Той е категоричен, че това е проект с „дългосрочно развитие“ и няма да приключи само с формалните подписи на няколко лидери.

Геополитическата карта и ролята на САЩ

Петър Танев анализира действията на Вашингтон като стратегия за ограничаване на руското влияние в ключови точки като Гренландия, Сирия и Украйна. Той посочи, че САЩ преминават към нов модел на управление на световните процеси.

„Този борд за мир всъщност е, знаете ли, мен повече ми прилича на така един наистина глобален механизъм, по който действително следващите знам ли десетилетия, може би и повече, трябва да принадлежат отново на Щатите. Не като глобален хегемон-полицай, каквито са били, а вече наистина като контролиращ и насочващ, бих казал, механизъм, с който другите да се съобразяват, включително и Китай“, коментира експертът.

Относно ситуацията в Украйна, Танев отбеляза присъствието на корпорации като BlackRock и подписаните меморандуми, които дават достъп до подземни богатства, поставяйки под съмнение тезата за руски победи извън пропагандния наратив.

Българската позиция: Опит за скриване от отговорност

Във вътрешнополитически план дипломатът подложи на критика поведението на ГЕРБ и отлагането на ратификацията на споразумението за следващия парламент. Той определи този подход като „прехвърляне на отговорността някъде там в бъдеще време“ и липса на държавническа визия.

„Ние продължаваме да се въртим конюнктурно и не мисля, че това наистина ще има добри перспективи за самата България“, предупреди Танев и допълни: „Глобалните играчи, като Щатите, като Русия, като Китай, те не забравят. Те никога няма да ни оставят да бъдем в това междинно положение“.

Той направи аналогия с историческата съдба на България след края на Втората световна война, предупреждавайки за опасностите от липсата на ясна позиция. Според него страната се намира на „изключително опасна роза на ветровете“.

По думите му, поведението на управляващите показва липса на хора с глобална визия, които предпочитат да защитят собствените си интереси, оставяйки държавата уязвима. Танев е категоричен, че всяко решение за присъединяване към подобни формати трябва да бъде координирано с Европейския съюз.

„Ние няма как да бъдем член на един борд, който в момента дори не му се знаят параметрите. А много добре знаете, че големите, наистина големите в Европейския съюз, движещите сили, без значение в какво ги обвиняват, те са, меко казано, въздържани“, заключи дипломатът.