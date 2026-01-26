НА ЖИВО
          Докладчикът на ЕП разкритикува решението по делото за дипломата на Имамоглу

          26 януари 2026 | 22:00
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Докладчикът на Европейския парламент за Турция Начо Санчес Амор остро разкритикува решението на турски съд да отхвърли жалбата на задържания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу срещу анулирането на университетската му диплома, като определи случая като „изцяло политически“.

          В публикация в социалната мрежа X Санчес Амор заяви, че турската съдебна система „не се притеснява да изглежда пред юридическата общност и света като абсурдно пристрастна и неподготвена“. По думите му т.нар. „дело за дипломата“ няма никакво правно основание.

          Той добави с ирония, че вместо дипломата на Имамоглу, би трябвало да бъдат проверени дипломите на самите съдии, взели решението, което според него допълнително подкопава доверието в независимостта на съдебната власт в Турция.

