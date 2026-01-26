Доц. Георги Кючуков: Кирил Цочев е един от най-достойните наши политици

„Кирил Цочев е един от най-достойните наши политици. Когато видях заглавието на книгата му „Животът на един гневен човек“ в началото бях изненадан. Според мен тогава по-подходящо заглавие би било „Животът на един успял човек.“

Това каза членът на Изпълнителния съвет на ПП АБВ доц. Георги Кючуков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според доцент Кючуков е безспорно, че Цочев е бил успял – на първо място като един от най-добрите енергийни специалисти у нас.

„Бил е икономически представител на България в Япония, два пъти вицепремиер на страната ни и зам.-председател на Народното събрание. Надали може да не се свърже това с един успял човек“, каза още гостът.

Членът на Изпълнителното бюро на ПП АБВ описа покойния Кирил Цочев като личност, имаща много ясна визия за развитието на енергетиката в България.