          Доц. Наталия Киселова: Служебният премиер ще е някой от ръководството на Сметната палата, омбудсманът или заместникът му

          26 януари 2026 | 19:15
          „Трябва да изключим Рая Назарян като евентуален служебен премиер, защото ако стане такъв, то тя не може да се кандидатира за депутат на следващите парламентарни избори.“

          Това каза народния представител от парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ доц. Наталия Киселова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според доцент Киселова от списъка с евентуалните служебните министър-председатели следва да отпаднат също така гуверньора на БНБ, както и подуправителите на същата институция. Причината била, че ако някой от тях се съгласи, то следва да подаде оставка от досегашния си пост.

          „Следва да търсим кандидатите между председателя на Сметната палата и неговите заместници или пък между омбудсмана и съответно нейният заместник“, каза още гостът.

          Според доцент Киселова от списъка с евентуалните служебните министър-председатели следва да отпаднат също така гуверньора на БНБ, както и подуправителите на същата институция. Причината била, че ако някой от тях се съгласи, то следва да подаде оставка от досегашния си пост.

          „Следва да търсим кандидатите между председателя на Сметната палата и неговите заместници или пък между омбудсмана и съответно нейният заместник“, каза още гостът.

