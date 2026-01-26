Доц. Наталия Киселова: Служебният премиер ще е някой от ръководството на Сметната палата, омбудсманът или заместникът му

„Трябва да изключим Рая Назарян като евентуален служебен премиер, защото ако стане такъв, то тя не може да се кандидатира за депутат на следващите парламентарни избори.“

Това каза народния представител от парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ доц. Наталия Киселова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според доцент Киселова от списъка с евентуалните служебните министър-председатели следва да отпаднат също така гуверньора на БНБ, както и подуправителите на същата институция. Причината била, че ако някой от тях се съгласи, то следва да подаде оставка от досегашния си пост.