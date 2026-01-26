Доц. Св. Живков: Основният проблем на изборите е контролирания вот

„Изборният кодекс отново стана жертва на междупартийни игрички.“
Това заяви пред БНР доц. Светослав Живков, историк, политолог, изследовател на изборни системи, член на „Синя България“.
„Промени в последния момент са крайно нежелателни. Тук невинни няма. И едните, и другите преследват чисто партийни интереси, а не толкова истинско усъвършенстване на нашите електорални регулации„.
По думите му сагата с изборните промени не е приключила.
„Трябва да се гледат на второ четене. Парламентът по някое време трябва да събере кворум. Липсата на такъв означава някакви преговори зад кулисите.
Предложението за скенерите не е лошо само по себе си, но на практика цели не толкова въвеждането на скенери, колкото връщането на ръчното попълване на бюлетини“, допълни доц. Живков.
Според него, липсата на доверие в изборния процес е функция на липсата на доверие в политиката и в парламента, обясни политологът.
„Основният проблем, когато говорим за избори, е не толкова фалшифицирането на гласовете, а по-скоро контролираният вот, корпоративният вот. Затова е добре да има машинно гласуване, за да се избегнат възможностите избирателят да си снима бюлетината, да я отчете там, където трябва. Каквото и да въведем като изборна технология, то няма да доведе до кардинални промени в начина, по който правим политиката.
В исторически контекст ние имаме проблематична традиция в правенето на честни избори. Не сме развито гражданско общество. Политическият елит би трябвало да води обществото към по-добро, към по-човешки отношения. Нашият до голяма степен не изпълнява тази своя функция и това е част от проблема.„
Най-добре е да останат старите регулации – машинно гласуване с преброяване на разписките, обобщи той.
Доц. Живков смята за невъзможно съставянето на служебен кабинет, който да е отдалечен от всякакви партийни влияния.
Слизането на президента Радев на политическия терен ще доведе до пренареждане, коментира той.
„Но чак пълно мнозинство за Радев не очаквам. В България коалиционните управления са неизбежни. Но трябва да стават на принципна основа“.