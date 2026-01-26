НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Доц. Св. Живков: Основният проблем на изборите е контролирания вот

          26 януари 2026 | 10:42 130
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Изборният кодекс отново стана жертва на междупартийни игрички.“

          - Реклама -

          Това заяви пред БНР доц. Светослав Живков, историк, политолог, изследовател на изборни системи, член на „Синя България“.

          „Промени в последния момент са крайно нежелателниТук невинни няма. И едните, и другите преследват чисто партийни интереси, а не толкова истинско усъвършенстване на нашите електорални регулации„.

          По думите му сагата с изборните промени не е приключила.

          „Трябва да се гледат на второ четене. Парламентът по някое време трябва да събере кворум. Липсата на такъв означава някакви преговори зад кулисите.

          Предложението за скенерите не е лошо само по себе си, но на практика цели не толкова въвеждането на скенери, колкото връщането на ръчното попълване на бюлетини“, допълни доц. Живков.

          Според него, липсата на доверие в изборния процес е функция на липсата на доверие в политиката и в парламента, обясни политологът.

          Основният проблем, когато говорим за избори, е не толкова фалшифицирането на гласовете, а по-скоро контролираният вот, корпоративният вот. Затова е добре да има машинно гласуване, за да се избегнат възможностите избирателят да си снима бюлетината, да я отчете там, където трябва. Каквото и да въведем като изборна технология, то няма да доведе до кардинални промени в начина, по който правим политиката.

          В исторически контекст ние имаме проблематична традиция в правенето на честни избори. Не сме развито гражданско общество. Политическият елит би трябвало да води обществото към по-добро, към по-човешки отношения. Нашият до голяма степен не изпълнява тази своя функция и това е част от проблема.

          Най-добре е да останат старите регулации – машинно гласуване с преброяване на разписките, обобщи той.

          Доц. Живков смята за невъзможно съставянето на служебен кабинет, който да е отдалечен от всякакви партийни влияния.

          Слизането на президента Радев на политическия терен ще доведе до пренареждане, коментира той.

          „Но чак пълно мнозинство за Радев не очаквам. В България коалиционните управления са неизбежни. Но трябва да стават на принципна основа“.

          Изборният кодекс отново стана жертва на междупартийни игрички.“

          - Реклама -

          Това заяви пред БНР доц. Светослав Живков, историк, политолог, изследовател на изборни системи, член на „Синя България“.

          „Промени в последния момент са крайно нежелателниТук невинни няма. И едните, и другите преследват чисто партийни интереси, а не толкова истинско усъвършенстване на нашите електорални регулации„.

          По думите му сагата с изборните промени не е приключила.

          „Трябва да се гледат на второ четене. Парламентът по някое време трябва да събере кворум. Липсата на такъв означава някакви преговори зад кулисите.

          Предложението за скенерите не е лошо само по себе си, но на практика цели не толкова въвеждането на скенери, колкото връщането на ръчното попълване на бюлетини“, допълни доц. Живков.

          Според него, липсата на доверие в изборния процес е функция на липсата на доверие в политиката и в парламента, обясни политологът.

          Основният проблем, когато говорим за избори, е не толкова фалшифицирането на гласовете, а по-скоро контролираният вот, корпоративният вот. Затова е добре да има машинно гласуване, за да се избегнат възможностите избирателят да си снима бюлетината, да я отчете там, където трябва. Каквото и да въведем като изборна технология, то няма да доведе до кардинални промени в начина, по който правим политиката.

          В исторически контекст ние имаме проблематична традиция в правенето на честни избори. Не сме развито гражданско общество. Политическият елит би трябвало да води обществото към по-добро, към по-човешки отношения. Нашият до голяма степен не изпълнява тази своя функция и това е част от проблема.

          Най-добре е да останат старите регулации – машинно гласуване с преброяване на разписките, обобщи той.

          Доц. Живков смята за невъзможно съставянето на служебен кабинет, който да е отдалечен от всякакви партийни влияния.

          Слизането на президента Радев на политическия терен ще доведе до пренареждане, коментира той.

          „Но чак пълно мнозинство за Радев не очаквам. В България коалиционните управления са неизбежни. Но трябва да стават на принципна основа“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Експерт: Когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит

          Росица Николаева -
          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами. Този съвет даде за Радио Варна...
          Инциденти

          Мъж загина след скок от висок етаж в пловдивския квартал „Кючук Париж“

          Дамяна Караджова -
          Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота.
          Крими

          „Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions