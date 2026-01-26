„Драконът и слонът да танцуват заедно“: Китай поздрави Индия за националния празник

Китайският президент Си Цзинпин изпрати поздравително послание до индийския си колега Драупади Мурму по случай 77-ия Ден на републиката на Индия, съобщи агенция Синхуа. В него китайският лидер подчерта положителната динамика в отношенията между двете азиатски сили през последната година.

„Драконът и слонът да танцуват заедно“

В посланието си Си Цзинпин отбелязва, че китайско-индийските отношения са продължили да се подобряват и развиват, което е в основен интерес и на двете държави и техните народи, както и има значение за поддържането на световния мир и напредък.

„Да бъдем добри съседи, приятели и партньори, които си помагат за успехите и постигат това драконът и слонът да танцуват заедно, е правилният избор както за Китай, така и за Индия“, подчерта китайският президент.

Призив за стратегическа комуникация

Си Цзинпин изрази надежда, че Пекин и Делхи ще се придържат към консенсуса, според който двете страни са „партньори в сътрудничеството и възможностите за развитие“. По думите му това предполага засилване на стратегическата комуникация, разширяване на обмена и сътрудничеството, както и взаимно зачитане на чувствителните въпроси, с цел стабилно и здраво развитие на двустранните отношения.

Поздрав и от китайския премиер

По повод празника китайският премиер Ли Цян също изпрати поздравително послание до индийския министър-председател Нарендра Моди, с което бе потвърдено желанието на Пекин за продължаване на диалога на най-високо равнище.

Сложно минало, предпазлив оптимизъм

Китай и Индия са ядрени сили, които споделят 3800-километрова граница, част от която остава недемаркирана и спорна още от 50-те години на XX век. Отношенията между двете страни се обтегнаха сериозно след граничните сблъсъци през 2020 г., при които загинаха 20 индийски и четирима китайски войници, а районът на Хималаите бе силно милитаризиран.

Постепенно сближаване

През миналата година обаче Пекин и Делхи започнаха постепенно да нормализират отношенията си чрез поредица от визити на високо равнище. През 2025 г. бяха възобновени преките полети между двете държави, а търговските и инвестиционните потоци се увеличиха, на фона на настъпателната външна политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.