      понеделник, 26.01.26
          Двама загинаха при челен сблъсък край Бургас, пътят беше затворен с часове

          26 януари 2026 | 09:21
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Тежък пътен инцидент с две жертви е станал в неделя следобед на отсечката между пътен възел „Крайморие“ и село Маринка.

          Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 41-годишен мъж от Маринка, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в друга кола, шофирана от 32-годишна жена от Бургас.

          При сблъсъка на място са загинали 41-годишният водач и неговият 52-годишен спътник, който се е возел на предната дясна седалка. Жената, управлявала другия автомобил, е транспортирана в болница в съзнание, но в недобро общо състояние.

          Заради катастрофата пътят беше затворен и в двете посоки в продължение на часове, като движението беше пренасочено през комплекс „Меден рудник“.

