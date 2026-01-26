Двама загинаха при челен сблъсък край Бургас, пътят беше затворен с часове

Тежък пътен инцидент с две жертви е станал в неделя следобед на отсечката между пътен възел „Крайморие“ и село Маринка.

Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 41-годишен мъж от Маринка, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в друга кола, шофирана от 32-годишна жена от Бургас.

При сблъсъка на място са загинали 41-годишният водач и неговият 52-годишен спътник, който се е возел на предната дясна седалка. Жената, управлявала другия автомобил, е транспортирана в болница в съзнание, но в недобро общо състояние.

Заради катастрофата пътят беше затворен и в двете посоки в продължение на часове, като движението беше пренасочено през комплекс „Меден рудник“.