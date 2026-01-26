В рамките на броени часове два тежки криминални инцидента разтърсиха Варна и района на село Кичево. Властите съобщиха за две отделни убийства, извършени с особена жестокост, като за престъпленията вече има задържани заподозрени. Окръжният прокурор на Варна Красимир Конов и директорът на полицията старши комисар Красен Торимацов разкриха подробности за случаите на извънредна пресконференция.

Първата трагедия се разиграва през нощта на 24 януари в морската столица. Жертвата е 65-годишна жена, а основният заподозрян и задържан за деянието е нейният 42-годишен син. Според информацията, изнесена от прокурор Конов, извършителят страда от психическо заболяване – параноидна шизофрения. Предвид специфичното му здравословно състояние, мъжът ще бъде настанен в специализирано здравно заведение, където предстои да бъде извършено пълно освидетелстване на психическото му състояние.

Второто престъпление е регистрирано само часове по-късно – около 06:00 часа на 25 януари, в землището на село Кичево. Жертвата е 50-годишен мъж, а в ареста е отведен 36-годишен мъж. Разследването до момента показва, че двамата са се познавали добре, като отношенията им са били на собственик и наемател. Събраните доказателства сочат, че деянието е извършено умишлено, като мотивите тепърва ще бъдат детайлно изяснявани.

Директорът на варненската полиция старши комисар Красен Торимацов уточни, че и при двата случая смъртта е причинена с нож. Въпреки сходството в метода и времевата близост, разследващите са категорични, че двата случая нямат нищо общо помежду си. По второто убийство има данни за предварително планиране. В момента се провежда специализирана операция по претърсване на дълбок кладенец в имот между селата Кичево и Осеново, където криминалистите издирват скрити веществени доказателства.