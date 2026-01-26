НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Един спасен, опасения за 50 удавени след потъване на лодка с мигранти в Средиземно море

          26 януари 2026 | 01:00 344
          Снимка: aa.com.tr
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Един мигрант е бил спасен, а за още около 50 души има сериозни опасения, че са се удавили, след като лодка е потънала в Средиземно море, съобщиха официални източници.

          - Реклама -

          Според групата Alarm Phone, която поддържа спешна телефонна линия за мигранти, спасеният мъж е прекарал 24 часа в морето и е заявил, че вярва, че всички останали на плавателния съд са загинали. По данни на организацията лодката е потеглила от Тунис – често използвана отправна точка за мигранти, поемащи по опасния маршрут към Европа.

          Мъжът е бил спасен от търговски кораб край бреговете на Тунис и впоследствие е транспортиран до Малта за медицинско лечение, съобщиха въоръжените сили на Малта.

          Нито малтийските власти, нито Alarm Phone уточняват точния момент, в който е извършена спасителната операция.

          Един мигрант е бил спасен, а за още около 50 души има сериозни опасения, че са се удавили, след като лодка е потънала в Средиземно море, съобщиха официални източници.

          - Реклама -

          Според групата Alarm Phone, която поддържа спешна телефонна линия за мигранти, спасеният мъж е прекарал 24 часа в морето и е заявил, че вярва, че всички останали на плавателния съд са загинали. По данни на организацията лодката е потеглила от Тунис – често използвана отправна точка за мигранти, поемащи по опасния маршрут към Европа.

          Мъжът е бил спасен от търговски кораб край бреговете на Тунис и впоследствие е транспортиран до Малта за медицинско лечение, съобщиха въоръжените сили на Малта.

          Нито малтийските власти, нито Alarm Phone уточняват точния момент, в който е извършена спасителната операция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Карни: Канада няма да сключва споразумение за свободна търговия с Китай въпреки заплахите на Тръмп

          Красимир Попов -
          Канадският премиер Марк Карни заяви, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, отговаряйки на заплахата на президента на...
          Политика

          Синът на иранския президент призова за премахване на интернет ограниченията

          Красимир Попов -
          Синът на иранския президент Юсеф Пезешкиян призова за премахване на ограниченията върху интернет в страната, като заяви, че нищо няма да бъде решено с...
          Инциденти

          25 чувала с тела получени след свлачище в Индонезия, 11 жертви идентифицирани

          Красимир Попов -
          Индонезийската полиция съобщи, че екипът за идентификация на жертви при бедствия (DVI) е получил 25 чувала с тела след свлачище, което се е случило...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions