Един спасен, опасения за 50 удавени след потъване на лодка с мигранти в Средиземно море

Един мигрант е бил спасен, а за още около 50 души има сериозни опасения, че са се удавили, след като лодка е потънала в Средиземно море, съобщиха официални източници.

- Реклама -

Според групата Alarm Phone, която поддържа спешна телефонна линия за мигранти, спасеният мъж е прекарал 24 часа в морето и е заявил, че вярва, че всички останали на плавателния съд са загинали. По данни на организацията лодката е потеглила от Тунис – често използвана отправна точка за мигранти, поемащи по опасния маршрут към Европа.

Мъжът е бил спасен от търговски кораб край бреговете на Тунис и впоследствие е транспортиран до Малта за медицинско лечение, съобщиха въоръжените сили на Малта.

Нито малтийските власти, нито Alarm Phone уточняват точния момент, в който е извършена спасителната операция.