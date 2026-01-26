НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ЕК: Обмисляме промени по границите заради блокадата на Балканите

          26 януари 2026 | 14:45 590
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейската комисия заяви, че е запозната с тревогите на превозвачите от Западните Балкани, свързани с протестите и забавянията при граничните проверки. Това обяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси за действията на шофьори от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония.

          - Реклама -

          „Запознати сме с тревогите на превозвачите от страните от Западните Балкани“, посочи говорителят и подчерта, че системата за преминаване на външните граници на ЕС не въвежда нови изисквания, свързани с продължителността на престоя в Шенгенското пространство.

          Нова блокада: Превозвачи затвориха ГКПП „Калотина“ Нова блокада: Превозвачи затвориха ГКПП „Калотина“

          Без промяна в правилата за престой в Шенген

          От Европейската комисия уточниха, че действащите шенгенски правила остават непроменени.

          „Системата не променя условията за престой, а подпомага по-доброто засичане на незаконна дейност“, добави говорителят.

          Съгласно правилата на Шенген, гражданите на държави без визов режим могат да пребивават до 90 дни в рамките на всеки 180 дни.

          „За по-дълъг престой се изисква виза. Тези правила важат еднакво във всички държави от Шенген и са в сила от много години“, подчерта още представителят на ЕК.

          Възможна гъвкавост за шофьори и други професии

          Говорителят отбеляза, че регламентите предвиждат известна гъвкавост за погранични работници, но призна, че има и други категории, които редовно пресичат границите по работа.

          „Знаем, че има чужденци, които не са погранични работници, но често преминават границите – като водачи на камиони, спортисти и артисти. Обръщаме сериозно внимание на тези въпроси“, заяви той.

          Очаква се нова европейска визова стратегия

          От Европейската комисия съобщиха още, че работата по новата европейска визова стратегия е в напреднал етап.

          „Предвижда се стратегията да бъде представена до края на седмицата“, уточни говорителят, цитиран от БТА.

          Западната граница под блокада: Колко струва един час престой за превозвачите Западната граница под блокада: Колко струва един час престой за превозвачите

          Европейската комисия заяви, че е запозната с тревогите на превозвачите от Западните Балкани, свързани с протестите и забавянията при граничните проверки. Това обяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси за действията на шофьори от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония.

          - Реклама -

          „Запознати сме с тревогите на превозвачите от страните от Западните Балкани“, посочи говорителят и подчерта, че системата за преминаване на външните граници на ЕС не въвежда нови изисквания, свързани с продължителността на престоя в Шенгенското пространство.

          Нова блокада: Превозвачи затвориха ГКПП „Калотина“ Нова блокада: Превозвачи затвориха ГКПП „Калотина“

          Без промяна в правилата за престой в Шенген

          От Европейската комисия уточниха, че действащите шенгенски правила остават непроменени.

          „Системата не променя условията за престой, а подпомага по-доброто засичане на незаконна дейност“, добави говорителят.

          Съгласно правилата на Шенген, гражданите на държави без визов режим могат да пребивават до 90 дни в рамките на всеки 180 дни.

          „За по-дълъг престой се изисква виза. Тези правила важат еднакво във всички държави от Шенген и са в сила от много години“, подчерта още представителят на ЕК.

          Възможна гъвкавост за шофьори и други професии

          Говорителят отбеляза, че регламентите предвиждат известна гъвкавост за погранични работници, но призна, че има и други категории, които редовно пресичат границите по работа.

          „Знаем, че има чужденци, които не са погранични работници, но често преминават границите – като водачи на камиони, спортисти и артисти. Обръщаме сериозно внимание на тези въпроси“, заяви той.

          Очаква се нова европейска визова стратегия

          От Европейската комисия съобщиха още, че работата по новата европейска визова стратегия е в напреднал етап.

          „Предвижда се стратегията да бъде представена до края на седмицата“, уточни говорителят, цитиран от БТА.

          Западната граница под блокада: Колко струва един час престой за превозвачите Западната граница под блокада: Колко струва един час престой за превозвачите
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Столична община раздава проследяващи устройства за хора с деменция

          Росица Николаева -
          Темата за изчезналите хора у нас е системен проблем. За последните две десетилетия около 25 хиляди души остават като неразгадани случаи. Особена грижа изискват тези,...
          Волейбол

          Симеон Николов е най-добрият разпределител в руското първенство!

          Николай Минчев -
          Феновете в Русия определиха Симеон Николов, за най-добър сред разпределителите с 55% от гласовете на привържениците. 19-годишният състезател на Локомотив Новосибирск изпревари Константин Абаев...
          Икономика

          Фискалният съвет: Еврозоната не е фактор за инфлация

          Росица Николаева -
          Присъединяването към еврозоната е номинална промяна и не е фактор за инфлация, се посочва в позиция на Фискалния съвет. Инфлацията не се причинява от самата...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions