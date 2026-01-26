ЕК: Обмисляме промени по границите заради блокадата на Балканите

Европейската комисия заяви, че е запозната с тревогите на превозвачите от Западните Балкани, свързани с протестите и забавянията при граничните проверки. Това обяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси за действията на шофьори от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония.

„Запознати сме с тревогите на превозвачите от страните от Западните Балкани“, посочи говорителят и подчерта, че системата за преминаване на външните граници на ЕС не въвежда нови изисквания, свързани с продължителността на престоя в Шенгенското пространство.

Без промяна в правилата за престой в Шенген

От Европейската комисия уточниха, че действащите шенгенски правила остават непроменени.

„Системата не променя условията за престой, а подпомага по-доброто засичане на незаконна дейност“, добави говорителят.

Съгласно правилата на Шенген, гражданите на държави без визов режим могат да пребивават до 90 дни в рамките на всеки 180 дни.

„За по-дълъг престой се изисква виза. Тези правила важат еднакво във всички държави от Шенген и са в сила от много години“, подчерта още представителят на ЕК.

Възможна гъвкавост за шофьори и други професии

Говорителят отбеляза, че регламентите предвиждат известна гъвкавост за погранични работници, но призна, че има и други категории, които редовно пресичат границите по работа.

„Знаем, че има чужденци, които не са погранични работници, но често преминават границите – като водачи на камиони, спортисти и артисти. Обръщаме сериозно внимание на тези въпроси“, заяви той.

Очаква се нова европейска визова стратегия

От Европейската комисия съобщиха още, че работата по новата европейска визова стратегия е в напреднал етап.