      понеделник, 26.01.26
          ЕК обяви ново разследване срещу чатбота Grok на Илон Мъск

          26 януари 2026 | 14:26 370
          Снимка: БГНЕС
          Европейската комисия обяви ново разследване срещу платформата X по силата на Законодателния акт за цифровите услуги. Паралелно с това, тя разшири и вече започнатото разследване от декември 2023 г.

          Новото производство е насочено към проверка дали компанията е оценила и намалила навреме рисковете, свързани с интеграцията на функционалностите на Grok, известен като чатбота на Илон Мъск.

          Това е инструмент с изкуствен интелект, който позволява създаване на текст и изображения, както и добавяне на контекст към потребителски публикации.

          По данни на Комисията, съществува обосновано подозрение, че чрез Grok в ЕС се разпространяват манипулирани сексуално съдържания, включително такива, които могат да се тълкуват като материали с насилие над деца.

          Разследването ще оцени дали X е изпълнила задълженията си за идентифициране и ограничаване на системни рискове, включително разпространение на незаконно съдържание, насилие, основано на пола и психически вреди.

          Ще бъде оценено и дали платформата е предоставила на Комисията предварителен доклад за риска от въвеждането на Grok в съответствие с изискванията на Акта за цифровите услуги.

          Разследването от декември 2023 г. продължава в частта си за механизма на Х за сигнализиране и действие, борбата с терористично съдържание, прозрачността в рекламите и достъпа на изследователи до данни.

          То вече доведе до глоба от 120 милиона евро, наложена на платформата на 5 декември 2025 г.

          Формалното разследване дава право на налагане на допълнителни мерки, включително временни или окончателни санкции. То позволява и приемане на ангажименти от страна на платформата за отстраняване на нарушенията.

