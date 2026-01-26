НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Експерт: Когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит

          26 януари 2026 | 10:58 100
          Снимка: Европейски потребителски център България
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами.

          - Реклама -

          Този съвет даде за Радио Варна и предаването „Новият ден“ експертът по киберсигурност Обретен Обретенов.

          Основните грешки на клиентите се получават не от незнание, а от невнимание, а един от главните фактори за това се оказва бързането и пазаруването на автопилот.

          Обретенов подчерта: „Винаги, когато се пазарува онлайн, трябва първо да проверим дали сайтът е легитимен и дали името му е изписано правилно.

          Ако пазаруваме с карта, нека използваме такава с лимит, а виртуалната карта е най-удачният вариант. 

          Златно правило е да се доверяваме на интуицията си и винаги да проверяваме всички сайтове за сигурна връзка.

          Едно от най-важните неща, които трябва да направим, ако станем жертва на онлайн измама, е да се свържем веднага с представител на нашата банка и да съобщим за проблема, посъветва още Обретен Обретенов.

          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами.

          - Реклама -

          Този съвет даде за Радио Варна и предаването „Новият ден“ експертът по киберсигурност Обретен Обретенов.

          Основните грешки на клиентите се получават не от незнание, а от невнимание, а един от главните фактори за това се оказва бързането и пазаруването на автопилот.

          Обретенов подчерта: „Винаги, когато се пазарува онлайн, трябва първо да проверим дали сайтът е легитимен и дали името му е изписано правилно.

          Ако пазаруваме с карта, нека използваме такава с лимит, а виртуалната карта е най-удачният вариант. 

          Златно правило е да се доверяваме на интуицията си и винаги да проверяваме всички сайтове за сигурна връзка.

          Едно от най-важните неща, които трябва да направим, ако станем жертва на онлайн измама, е да се свържем веднага с представител на нашата банка и да съобщим за проблема, посъветва още Обретен Обретенов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мъж загина след скок от висок етаж в пловдивския квартал „Кючук Париж“

          Дамяна Караджова -
          Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота.
          Крими

          „Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни...
          Политика

          Доц. Св. Живков: Основният проблем на изборите е контролирания вот

          Росица Николаева -
          "Изборният кодекс отново стана жертва на междупартийни игрички." Това заяви пред БНР доц. Светослав Живков, историк, политолог, изследовател на изборни системи, член на "Синя България". "Промени...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions