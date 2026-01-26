Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Левски преговаря с Локомотив (Пловдив) за Хуан Переа и свободния агент Марселино Кареасо, но официални контракти с двамата все още няма.

По-вероятно е първи със “сините” да парафира бившият халф на ЦСКА, който след кратък престой в Кипър сега е свободен агент. Колумбиецът бе предложен от неговите мениджъри първо на “червените” и Лудогорец, тъй като двата клуба са с по-сериозни финансови възможности, но те не са проявили желание да го привлекат.

Официалният контракт с Кареасо с Левски ще бъде подписан най-рано във вторник вечерта или сряда. Т.е.по-малко от седмица преди първия официален мач на софиянци през пролетния полусезон, който е за Суперкупата срещу шампиона Лудогорец.

Причината е, че изпълнителният директор на “сините” Даниел Боримиров в момента е с тима на подготвителния лагер в Анталия и ще се прибере утре около обяд, а знаем, че именно той представя официално новите попълнения.

При “сините” в Белек е и собственикът Наско Сираков, който изгледа последните две контроли на тима.