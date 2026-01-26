НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
          Ферибот с над 350 души потъна във Филипините, има загинали

          26 януари 2026 | 02:43 210
          Снимка: PCG
          Ферибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините след полунощ. Най-малко 215 пътници са спасени, а телата на 7 загинали са извадени, съобщи Ей Би Си.

          Плавателният съд M/V Trisha Kerstin 3, междуостровен товаро-пътнически ферибот, е пътувал от пристанищния град Замбоанга към остров Холо в провинция Сулу с 332 пътници и 27-членен екипаж, когато по всяка вероятност е получил технически проблеми и е потънал, съобщиха от бреговата охрана.

          Губернаторът на островната провинция Басилан, близо до мястото на инцидента, Муджив Хатаман, заяви, че пътници и две тела са били транспортирани до Исабела – столицата на провинцията.

          „Посрещам 37 души тук, на пристанището. За съжаление двама са загинали“, каза Хатаман от кея в Исабела.

          Операциите по издирване и спасяване продължават при благоприятни метеорологични условия край Басилан. В тях участват филипинската брегова охрана, военноморските сили и флотилия от рибарски лодки.

          Морските инциденти са чести във Филипинския архипелаг заради бурното време, лошо поддържаните съдове, претоварването и непоследователното прилагане на правилата за безопасност, особено в отдалечените провинции.

          През декември 1987 г. фериботът Dona Paz потъна след сблъсък с танкер в централната част на Филипините, при което загинаха над 4300 душинай-тежката морска катастрофа в мирно време в света.

