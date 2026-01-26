НА ЖИВО
          Фискалният съвет: Еврозоната не е фактор за инфлация

          26 януари 2026 | 15:25
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Присъединяването към еврозоната е номинална промяна и не е фактор за инфлация, се посочва в позиция на Фискалния съвет.

          Инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика.

          Това е заключението в анализ на Фискалния съвет, според който цените и доходите са преизчислени по фиксирания курс и това не води до увеличаване на паричното предлагане, още повече че България беше във валутен борд.

          Опитът на държавите от еврозоната показва само минимален еднократен ефект, а усещането за общо увеличение на цените често е по-скоро психологическо, а не реално.

          Преди въвеждането на еврото се наблюдава умерено до силно повишаване на инфлацията – силно в Естония – с 2,4 процентни пункта, отрицателно до умерено в Латвия и умерено в Словения, Словакия и Хърватия.

          През втората и третата година след въвеждането на единната европейска валута има стабилизация и възстановяване на умерените нива във всичките шест държави, посочват още от Фискалния съвет

