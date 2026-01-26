Флотът на САЩ получи предложение за удивителен изтребител със скорост над 4900 км/ч

Американската компания Stavatti Aerospace е предложила самолета SM-39 Razor на ВМС на САЩ като нов палубен изтребител. Stavatti обяви това на своята страница в социалната мрежа X.

Самолетът е предназначен да замени F/A-18E/F Super Hornet през 2030-те години.

SM-39 е определян като изтребител от шесто поколение, задвижван от два турбовентилаторни двигателя от следващо поколение.

Очаква се SM-39 да има впечатляваща максимална скорост над 4 Маха (приблизително 4900 км/ч) и тактически радиус от над 1200 морски мили (приблизително 2220 км).

Планира се SM-39 да се произвежда в едноместен (SM-39S), двуместен (SM-39T) и безпилотен (SM-39U) вариант. Stavatti предлага на ВМС на САЩ 600 самолета SM-39 Razor на цена от 85 милиона долара за бройка, на обща стойност 51 милиарда долара.

Stavatti възнамерява да произвежда до 200 самолета SM-39 годишно и да наема директно приблизително 1600 висококвалифицирани работници в продължение на повече от 20 години.

Концепцията изглежда „революционна“, докато експертите посочват, че Stavatti Aerospace е известна със своите изключително амбициозни и често непостижими проекти.

Струва си да се отбележи, че Stavatti Aerospace е малка частна компания, а не голям гигант в отбраната. Поради това някои експерти разглеждат SM-39 Razor като хартиен проект, използван от Stavatti, за да привлече вниманието към себе си и своите разработки.