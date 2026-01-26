НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Флотът на САЩ получи предложение за удивителен изтребител със скорост над 4900 км/ч

          26 януари 2026 | 13:07 1160
          SM-39 Razor
          SM-39 Razor
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Американската компания Stavatti Aerospace е предложила самолета SM-39 Razor на ВМС на САЩ като нов палубен изтребител. Stavatti обяви това на своята страница в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          Самолетът е предназначен да замени F/A-18E/F Super Hornet през 2030-те години.

          SM-39 е определян като изтребител от шесто поколение, задвижван от два турбовентилаторни двигателя от следващо поколение.

          Очаква се SM-39 да има впечатляваща максимална скорост над 4 Маха (приблизително 4900 км/ч) и тактически радиус от над 1200 морски мили (приблизително 2220 км).

          Планира се SM-39 да се произвежда в едноместен (SM-39S), двуместен (SM-39T) и безпилотен (SM-39U) вариант. Stavatti предлага на ВМС на САЩ 600 самолета SM-39 Razor на цена от 85 милиона долара за бройка, на обща стойност 51 милиарда долара.

          Stavatti възнамерява да произвежда до 200 самолета SM-39 годишно и да наема директно приблизително 1600 висококвалифицирани работници в продължение на повече от 20 години.

          Концепцията изглежда „революционна“, докато експертите посочват, че Stavatti Aerospace е известна със своите изключително амбициозни и често непостижими проекти.

          Струва си да се отбележи, че Stavatti Aerospace е малка частна компания, а не голям гигант в отбраната. Поради това някои експерти разглеждат SM-39 Razor като хартиен проект, използван от Stavatti, за да привлече вниманието към себе си и своите разработки.

          Американската компания Stavatti Aerospace е предложила самолета SM-39 Razor на ВМС на САЩ като нов палубен изтребител. Stavatti обяви това на своята страница в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          Самолетът е предназначен да замени F/A-18E/F Super Hornet през 2030-те години.

          SM-39 е определян като изтребител от шесто поколение, задвижван от два турбовентилаторни двигателя от следващо поколение.

          Очаква се SM-39 да има впечатляваща максимална скорост над 4 Маха (приблизително 4900 км/ч) и тактически радиус от над 1200 морски мили (приблизително 2220 км).

          Планира се SM-39 да се произвежда в едноместен (SM-39S), двуместен (SM-39T) и безпилотен (SM-39U) вариант. Stavatti предлага на ВМС на САЩ 600 самолета SM-39 Razor на цена от 85 милиона долара за бройка, на обща стойност 51 милиарда долара.

          Stavatti възнамерява да произвежда до 200 самолета SM-39 годишно и да наема директно приблизително 1600 висококвалифицирани работници в продължение на повече от 20 години.

          Концепцията изглежда „революционна“, докато експертите посочват, че Stavatti Aerospace е известна със своите изключително амбициозни и често непостижими проекти.

          Струва си да се отбележи, че Stavatti Aerospace е малка частна компания, а не голям гигант в отбраната. Поради това някои експерти разглеждат SM-39 Razor като хартиен проект, използван от Stavatti, за да привлече вниманието към себе си и своите разработки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински морски пехотинци пробиват при „Азов“ в „Азовстал“, боядисвайки техниката си със знаци Z и V

          Иван Христов -
          Украинският военнослужещ Сергий „Волин“ Волински, бивш изпълняващ длъжността командир на 36-та бригада на морската пехота на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и бивш руски...
          Война

          Руската армия се изтегля от военновъздушна база в кюрдския район на Сирия

          Иван Христов -
          Съобщава се, че руски войски напускат хеликоптерното летище в Камишли в Североизточна Сирия. Това съобщи кюрдският телевизионен канал K24, както и руски военни обществени...
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва по пътя от Бахмут към Славянск

          Иван Христов -
          Руската армия е напреднала по магистралата от Бахмут до Славянск в Орехово-Василевка, съобщава DeepState. „Зелената зона“ близо до Орехово-Василевка също е изчезнала – тоест териториите,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions