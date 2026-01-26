НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Франция блокира идея за закупуване на британски ракети „Сторм Шадоу“ за Украйна

          26 януари 2026 | 23:10 40
          Storm Shadow
          Storm Shadow
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Франция се противопоставя на опитите за улесняване на закупуването на британски крилати ракети „Сторм Шадоу“ за Украйна, разкрива британският вестник The Telegraph, цитиран от украинската агенция УНИАН.

          - Реклама -

          След преглед на документи по нов европейски план, изданието отбелязва, че коалиция от 11 държави от ЕС е предложила облекчаване на регулаторни ограничения, за да се позволи заем от 90 млрд. евро за Украйна за закупуване на оръжие от трети държави, включително Великобритания. Сред идентифицираните нужди на Киев са оръжия с голям обсег, които европейските производители към момента не успяват да осигурят в необходимите количества.

          По информация на „Телеграф“ европейски служители са предложили покупка на ракети „Сторм Шадоу“, за да се запълни този дефицит. Планът предвижда и възможност за покупки от държави извън ЕС, като Канада, които имат отбранителни споразумения с Брюксел.

          Париж обаче се противопоставя на тази идея, твърди дипломатически източник. Според него Франция настоява средствата, отпуснати за Украйна, да бъдат насочени към развитието на вътрешната отбранителна индустрия на ЕС, вместо да се използват за закупуване на оръжие от външни доставчици.

          Френската позиция се вписва в по-широките усилия на Париж за стратегическа автономност на ЕС, особено на фона на напрежението със Доналд Тръмп заради изявленията му относно Гренландия.

          Този подход обаче предизвиква вътрешни критики, тъй като според опонентите му ограничава способността на Украйна да се защитава ефективно срещу Русия в краткосрочен план.

          Франция се противопоставя на опитите за улесняване на закупуването на британски крилати ракети „Сторм Шадоу“ за Украйна, разкрива британският вестник The Telegraph, цитиран от украинската агенция УНИАН.

          - Реклама -

          След преглед на документи по нов европейски план, изданието отбелязва, че коалиция от 11 държави от ЕС е предложила облекчаване на регулаторни ограничения, за да се позволи заем от 90 млрд. евро за Украйна за закупуване на оръжие от трети държави, включително Великобритания. Сред идентифицираните нужди на Киев са оръжия с голям обсег, които европейските производители към момента не успяват да осигурят в необходимите количества.

          По информация на „Телеграф“ европейски служители са предложили покупка на ракети „Сторм Шадоу“, за да се запълни този дефицит. Планът предвижда и възможност за покупки от държави извън ЕС, като Канада, които имат отбранителни споразумения с Брюксел.

          Париж обаче се противопоставя на тази идея, твърди дипломатически източник. Според него Франция настоява средствата, отпуснати за Украйна, да бъдат насочени към развитието на вътрешната отбранителна индустрия на ЕС, вместо да се използват за закупуване на оръжие от външни доставчици.

          Френската позиция се вписва в по-широките усилия на Париж за стратегическа автономност на ЕС, особено на фона на напрежението със Доналд Тръмп заради изявленията му относно Гренландия.

          Този подход обаче предизвиква вътрешни критики, тъй като според опонентите му ограничава способността на Украйна да се защитава ефективно срещу Русия в краткосрочен план.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кирил Петков: Не съм политик, който се върти около думите си, няма да съм в листите на ПП

          Красимир Попов -
          Бившият съпредседател на Продължаваме промяната Кирил Петков заяви, че няма да участва в депутатските листи на партията, като подчерта, че решението му не е...
          Политика

          Индия и ЕС финализират споразумение за свободна търговия след близо 20 години преговори

          Красимир Попов -
          Индия и Европейски съюз са готови да обявят успешното приключване на мащабно споразумение за свободна търговия, съобщи Ню Делхи в понеделник – близо две...
          Общество

          Йоана Йотова: Имотният балон няма да се спука в следващите няколко години

          Златина Петкова -
          " Ръстът на цените на имотите е умерен, но тенденциозно върви нагоре и ще продължи да върви така още няколко години. Имотният балон няма...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions