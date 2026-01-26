Франция блокира идея за закупуване на британски ракети „Сторм Шадоу“ за Украйна

Франция се противопоставя на опитите за улесняване на закупуването на британски крилати ракети „Сторм Шадоу“ за Украйна, разкрива британският вестник The Telegraph, цитиран от украинската агенция УНИАН.

- Реклама -

След преглед на документи по нов европейски план, изданието отбелязва, че коалиция от 11 държави от ЕС е предложила облекчаване на регулаторни ограничения, за да се позволи заем от 90 млрд. евро за Украйна за закупуване на оръжие от трети държави, включително Великобритания. Сред идентифицираните нужди на Киев са оръжия с голям обсег, които европейските производители към момента не успяват да осигурят в необходимите количества.

По информация на „Телеграф“ европейски служители са предложили покупка на ракети „Сторм Шадоу“, за да се запълни този дефицит. Планът предвижда и възможност за покупки от държави извън ЕС, като Канада, които имат отбранителни споразумения с Брюксел.

Париж обаче се противопоставя на тази идея, твърди дипломатически източник. Според него Франция настоява средствата, отпуснати за Украйна, да бъдат насочени към развитието на вътрешната отбранителна индустрия на ЕС, вместо да се използват за закупуване на оръжие от външни доставчици.

Френската позиция се вписва в по-широките усилия на Париж за стратегическа автономност на ЕС, особено на фона на напрежението със Доналд Тръмп заради изявленията му относно Гренландия.

Този подход обаче предизвиква вътрешни критики, тъй като според опонентите му ограничава способността на Украйна да се защитава ефективно срещу Русия в краткосрочен план.