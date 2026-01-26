Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

Френските депутати се очаква днес да гласуват закон за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, инициатива, подкрепяна от президента Еманюел Макрон. Законопроектът предвижда и ограничаване на използването на мобилни телефони в гимназиите, по примера на Австралия, която в края на миналата година забрани социалните мрежи за деца под 16 години.

С разрастването на социалните платформи в световен мащаб нарастват и притесненията, че прекомерното време пред екраните възпрепятства развитието на децата и се отразява негативно на психичното здраве на непълнолетните. В този контекст президентът Макрон заяви:



„Мозъците на нашите деца не са за продан и не могат да бъдат под влиянието нито на американски платформи, нито на китайски алгоритми“.

Френските власти настояват за бързи действия, като мерките трябва да влязат в сила от началото на учебната 2026 г. Бившият премиер Габриел Атал, който ръководи депутатите от партията „Ренесанс“ в долната камара, изрази надежда законопроектът да бъде приет от Сената още през февруари. Той уточни, че „социалните платформи ще имат срок до 31-ви декември да деактивират съществуващите акаунти, които не отговарят на възрастовото ограничение“. По думите му мярката е насочена и срещу „редица сили, които чрез социалните мрежи искат да колонизират умовете“.

Междувременно Френската държавна агенция за обществено здраве (ANSES) предупреди, че платформи като TikTok, Snapchat и Instagram имат множество вредни ефекти върху тийнейджърите, особено върху момичетата. Сред посочените рискове са кибертормозът и достъпът до неподходящо съдържание, като социалните мрежи не са единственият фактор за влошаването на психичното здраве.

Според законопроекта „достъпът до онлайн социални мрежи, предоставяни от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни под 15 години“, като изключение ще се прави за онлайн енциклопедии и образователни справочници. Предвижда се и въвеждането на ефективна система за проверка на възрастта, по която в момента се работи на европейско ниво.

Още през 2018 г. Франция забрани използването на мобилни телефони в колежите и средните училища, където се обучават деца на възраст между 11 и 15 години.