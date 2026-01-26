НА ЖИВО
          Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          26 януари 2026 | 14:49
          Френските депутати се очаква днес да гласуват закон за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, инициатива, подкрепяна от президента Еманюел Макрон. Законопроектът предвижда и ограничаване на използването на мобилни телефони в гимназиите, по примера на Австралия, която в края на миналата година забрани социалните мрежи за деца под 16 години.

          С разрастването на социалните платформи в световен мащаб нарастват и притесненията, че прекомерното време пред екраните възпрепятства развитието на децата и се отразява негативно на психичното здраве на непълнолетните. В този контекст президентът Макрон заяви:

          „Мозъците на нашите деца не са за продан и не могат да бъдат под влиянието нито на американски платформи, нито на китайски алгоритми“.

          Френските власти настояват за бързи действия, като мерките трябва да влязат в сила от началото на учебната 2026 г. Бившият премиер Габриел Атал, който ръководи депутатите от партията „Ренесанс“ в долната камара, изрази надежда законопроектът да бъде приет от Сената още през февруари. Той уточни, че „социалните платформи ще имат срок до 31-ви декември да деактивират съществуващите акаунти, които не отговарят на възрастовото ограничение“. По думите му мярката е насочена и срещу „редица сили, които чрез социалните мрежи искат да колонизират умовете“.

          Междувременно Френската държавна агенция за обществено здраве (ANSES) предупреди, че платформи като TikTok, Snapchat и Instagram имат множество вредни ефекти върху тийнейджърите, особено върху момичетата. Сред посочените рискове са кибертормозът и достъпът до неподходящо съдържание, като социалните мрежи не са единственият фактор за влошаването на психичното здраве.

          Според законопроекта „достъпът до онлайн социални мрежи, предоставяни от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни под 15 години“, като изключение ще се прави за онлайн енциклопедии и образователни справочници. Предвижда се и въвеждането на ефективна система за проверка на възрастта, по която в момента се работи на европейско ниво.

          Още през 2018 г. Франция забрани използването на мобилни телефони в колежите и средните училища, където се обучават деца на възраст между 11 и 15 години.

