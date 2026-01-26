FT: Германия създава спътников аналог на Starlink

Отбранителната група Rheinmetall и производителят на сателити OHB преговарят за съвместна оферта за създаване на подобна интернет услуга на Starlink на Илон Мъск за германската армия, съобщи Financial Times, позовавайки се на трима души, запознати с въпроса.

Според източници на изданието, преговорите за партньорство, което би осигурило на групите дял от бюджета на Берлин от 35 милиарда евро за военни космически технологии, са в ранен етап.

„Предложеното съвместно предприятие ще кандидатства за договор на стойност няколко милиарда евро за създаване на сигурна, военна мрежа за сателитни комуникации в ниска околоземна орбита (НОО) за Бундесвера, германските въоръжени сили. Длъжностни лица сравняват мрежата с военен „Starlink за Бундесвера“, се обяснява статията.

Тези преговори се провеждат на фона на конкуренцията между европейските отбранителни и космически компании за доходоносни договори след ангажимента на Берлин от 35 милиарда евро миналата година за военни космически технологии. По този начин Германия иска бързо да разшири военните си способности и да намали зависимостта си от САЩ.

Какво е известно за Starlink

Starlink е най-големият доставчик на широколентов интернет в света, с над 9000 сателита, осигуряващи свързаност на милиони клиенти в ниска околоземна орбита (НЗО) – намираща се на приблизително 2000 километра над земната повърхност.

„Starlink първоначално беше търговска услуга, но след пълномащабното нахлуване на Русия, нейните високоскоростни и лесно преносими терминали станаха критични за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Той осигуряваше високонадеждни комуникации на бойното поле, когато други мрежи бяха унищожени или повредени“, отбеляза FT.

Оттогава Starlink стартира сателитна услуга в НЗО за клиенти в областта на отбраната и разузнаването, известна като Starshield. Много страни обаче, които се притесняват да разчитат на Мъск или САЩ, искат да развият свои собствени сигурни и суверенни мрежи.

Според космическата компания Novaspace, плановете на Германия да инвестира в този сектор ще я направят третия по големина инвеститор в космически технологии след САЩ и Китай.

От своя страна, Армин Флайшман, координаторът по космическите въпроси на германските въоръжени сили, заяви, че мрежата на Бундесвера ще бъде изградена „през следващите няколко години, предимно с участието на германски компании“.

Той заяви, че приоритет ще бъде източният фланг на НАТО, където Германия създава постоянна бригада от 5000 души в Литва, и „всичко останало ще последва“.

Флайшман подчерта, че военните са завършили техническите спецификации и органите за обществени поръчки работят по обявяването на търг.

Междувременно Financial Times добавя:

„Предложеното съвместно предприятие с Rheinmetall идва в момент, когато OHB, която доставяше сателити за навигационната спътникова констелация Galileo на ЕС, е изправена пред конкурентно предизвикателство от потенциалното сливане на космическите подразделения на Airbus, Thales и Leonardo”.

Поради това, главният изпълнителен директор на OHB Марко Фукс предупреждава, че сливането на двата най-големи европейски производители на сателити в едно цяло може да бъде антиконкурентно.

„Като третият по големина производител на сателити в Европа, OHB може да се сблъска с трудности в конкуренцията самостоятелно, но желанието на Германия да създаде нова мрежа би могло да бъде възможност за разширяване на гамата от малки и средни сателити“, заключават от изданието.