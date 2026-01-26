Габриел Вълков: Зли сили искат изборните правила да се сменят преди изборите

„Има огромен натиск да се регистрира цялата група на БСП, за да има кворум и да се осъществят промените в Изборния кодекс.“

Това каза народният представител от ПГ на „БСП-Обединена левица“ Габриел Вълков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Вълков беше категоричен, че не е редно да се променят изборните правила в дванайсет без пет.

„Едни зли сили искат изборните правила да се променят непосредствено преди изборите. Това за нас е проблем. Няма как да проведем избори, когато сменяме 220 параграфа в Изборния кодекс, вкарваме сканиращи машини, променяме тотално системата, по която работят изборите в момента, и това се прави тихомълком в последния момент“, каза още гостът.

Председателят на младежкото БСП заяви, че младите хора в партията няма да позволят това да се случи.