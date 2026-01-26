Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация

Тепърва Съветът за мир на Доналд Тръмп ще се утвърждава като международна организация, заяви пред БНТ външният министър в оставка Георг Георгиев.

„България не може да остане безучастна към процесите за мир„, обясни той.

„Имало е ситуации във външната политика, които са изисквали да се бърза„, уточни Георгиев.

„България стана изключително видима в един от двата най-големи проблема“, допълни той. „Носим своята отговорност“.

Решението за участие в Съвета на Тръмп е взето на редовно заседание на Министерския съвет, стана ясно от думите му.

Но, тази тема не следва да буди разделение в обществот“, смята външният министър в оставка.

Георгиев коментира и слизането на Румен Радев на политическия терен. По думите му това е прекрасна възможност президентът да отговаря на неудобни въпроси и да се сблъска с политическата реалност.