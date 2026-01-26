НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
          Политика

          Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация

          26 януари 2026 | 09:30
          Росица Николаева
          Тепърва Съветът за мир на Доналд Тръмп ще се утвърждава като международна организация, заяви пред БНТ външният министър в оставка Георг Георгиев.

          България не може да остане безучастна към процесите за мир„, обясни той.

          Имало е ситуации във външната политика, които са изисквали да се бърза„, уточни Георгиев.

          „България стана изключително видима в един от двата най-големи проблема“, допълни той. „Носим своята отговорност“.

          Решението за участие в Съвета на Тръмп е взето на редовно заседание на Министерския съвет, стана ясно от думите му.

          Но, тази тема не следва да буди разделение в обществот“, смята външният министър в оставка.

          Георгиев коментира и слизането на Румен Радев на политическия терен. По думите му това е прекрасна възможност президентът да отговаря на неудобни въпроси и да се сблъска с политическата реалност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Експерт: Когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит

          Росица Николаева -
          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами. Този съвет даде за Радио Варна...
          Инциденти

          Мъж загина след скок от висок етаж в пловдивския квартал „Кючук Париж“

          Дамяна Караджова -
          Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота.
          Крими

          „Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни...
