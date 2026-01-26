Георги Кадиев: Георг не е от най-умните, външно министерство е в разпад

Георги Кадиев, Фейсбук

У нас, Вигенин вика „трябва да се откачим от Борисов и Пеевски, да покажем ново лице“. Ало-о-о, ти беше министър в онова продажно правителство на Орешарски и дума не обели срещу Пеевски. Предаде Станишев, предаде Миков, предаде Нинова, сега ще предадеш и Зафиров. Така се прави кариера в БСП и затова партията е на тоя хал.

• Също у нас, Георг вика „няма да предложим ратификация на участието в Съвета за мир в този парламент“. Оцапаха гащите, следващият парламент да се оправя. „Всички, които са против Съвета за мира, да знаят, че април чакаме от САЩ да удължи дерогацията за Лукойл“, твърди с апломб Георг. Хубаво, ама до април ни следващ парламент ще има, ни ратификация. Георг не е от най-умните, и външно министерство е в разпад. Най-хубавото на падането на кабинета е, че той и другото недоразумение Теменужка си заминават. Надявам се, forever.