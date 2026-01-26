НА ЖИВО
          Война

          Global Firepower: САЩ са най-мощната армия на света, втора е Русия, а Украйна – 20-та

          26 януари 2026 | 09:56
          Украйна се класира на 20-то място в класацията Global Firepower за най-мощните армии в света. Първите три позиции в списъка, както и преди, са заети от САЩ, Русия и Китай.

          При съставянето на класацията анализаторите са взели предвид не само размера на армията и количеството оборудване, но и по-широк набор от показатели, включително икономически възможности, демография, логистика и ниво на разходите за отбрана.

          Авторите на класацията посочват ключовите предимства на Украйна като размера и бойната готовност на армията, броя на личния състав и резерва, както и наличната военна техника. Специално е подчертано широкото използване на безпилотни летателни апарати. Допълнителни предимства включват добре развита железопътна мрежа, добив на въглища и значително финансиране за отбранителния сектор.

          Сред проблемите, пред които са изправени украинските въоръжени сили, те посочват слабостта на военноморския и гражданския флот, както и недостиг на авиация. Освен това позицията на Украйна е повлияна от високата ѝ зависимост от външни доставки на гориво.

          В крайното класиране Украйна беше изпреварена, между другото, от Египет, Бразилия, Индонезия и Иран, както и от Германия и Испания, въпреки факта, че техните армии са значително по-малки от украинската.

          Последвайте Евроком в Google News

