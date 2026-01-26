НА ЖИВО
          Правосъдие

          Глобиха с 511 евро член на СИК, гласувал два пъти на местните избори

          26 януари 2026 | 17:40 190
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Варненският Районен съд глоби 71-годишен мъж, който на втория тур на местните избори през 2023 година гласувал два пъти, в две отделни избирателни секции.

          Мъжът гласувал първо във Варна, в секцията, в която бил ангажиран като член на СИК.

          Тогава той бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил необходимата декларация по образец.

          След това, по време на обедната си почивка, той отишъл и гласувал и по постоянния си адрес.

          Според съда това е престъпление според Наказателния кодекс.

          71-годишният мъж е неосъждан досега, пред съда той изрази съжаление за стореното, а съдебното му минало е чисто.

          С тези мотиви Районният съд го освободи от наказателна отговорност и му наложи – глоба от 511.29 евро, както и съдебните разноски.

          Това съдебно решение може да бъде обжалвано в 15-дневен срок.

