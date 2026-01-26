ГЛОБСЕК: Българите остават разделени в геополитическите си възгледи

България остава ключов член на западната институционална система, разположена на югоизточния фланг на НАТО и изпълняваща ролята на вход на алианса към Черно море, пише организацията ГЛОБСЕК в свой доклад.

На фона на значителното отслабване на руския Черноморски флот вследствие на многократни украински удари стратегическото значение на българската територия и инфраструктура допълнително нарасна, допълва институтът.

Според доклада въпреки че формалната ориентация на България към ЕС и НАТО е ясна, обществените нагласи продължават да разкриват дълбоки колебания.

Данните от „ГЛОБСЕК Трендс 2025“ (GLOBSEC Trends 2025) показват, че българите остават разделени в геополитическите си възгледи и в голяма степен разочаровани от управлението.

„Въпреки известно политическо стабилизиране след съставянето на технократско правителство в края на 2024 г. доверието в институциите и удовлетвореността от демокрацията остават сред най-ниските в Централна и Източна Европа“, сочи документът.

Това отразява години на множество произведени избори и крехки коалиции, които са засилили обществената умора.

Това недоволство се пренася и върху възприятията за ЕС и НАТО, които мнозина възприемат като отдалечени или нечувствителни към вътрешните проблеми – наратив, който често бива усилван и използван, пише в доклада.

Най-новите данни от „ГЛОБСЕК Трендс 2025“ сочат, че въпреки ясно изразените разделения общественото мнение в България отразява както устойчивост, така и уязвимости в демократичната среда и в областта на сигурността в страната.

ГЛОБСЕК е глобален мозъчен тръст, базиран в Братислава, който работи за укрепване на сигурността, просперитета и устойчивото развитие в Европа и по света.

ГЛОБСЕК се определя като независима, безпартийна и неправителствена организация, която надгражда дейността на Словашката атлантическа комисия, основана през 1993 г.

По сходен начин Фондация „ГЛОБСЕК САЩ“ (GLOBSEC US Foundation) е създадена с цел да разшири мисията на ГЛОБСЕК в САЩ, особено сред общността на мозъчните тръстове и вземащите решения във Вашингтон.