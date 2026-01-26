НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ГЛОБСЕК: Българите остават разделени в геополитическите си възгледи

          26 януари 2026 | 16:12 371
          Снимка: Wikimedia Common
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          България остава ключов член на западната институционална система, разположена на югоизточния фланг на НАТО и изпълняваща ролята на вход на алианса към Черно море, пише организацията ГЛОБСЕК в свой доклад.

          - Реклама -

          На фона на значителното отслабване на руския Черноморски флот вследствие на многократни украински удари стратегическото значение на българската територия и инфраструктура допълнително нарасна, допълва институтът.

          Според доклада въпреки че формалната ориентация на България към ЕС и НАТО е ясна, обществените нагласи продължават да разкриват дълбоки колебания.

          Данните от „ГЛОБСЕК Трендс 2025“ (GLOBSEC Trends 2025) показват, че българите остават разделени в геополитическите си възгледи и в голяма степен разочаровани от управлението.

          Въпреки известно политическо стабилизиране след съставянето на технократско правителство в края на 2024 г. доверието в институциите и удовлетвореността от демокрацията остават сред най-ниските в Централна и Източна Европа“, сочи документът.

          Това отразява години на множество произведени избори и крехки коалиции, които са засилили обществената умора.

          Това недоволство се пренася и върху възприятията за ЕС и НАТО, които мнозина възприемат като отдалечени или нечувствителни към вътрешните проблеми – наратив, който често бива усилван и използван, пише в доклада.

          Най-новите данни от „ГЛОБСЕК Трендс 2025“ сочат, че въпреки ясно изразените разделения общественото мнение в България отразява както устойчивост, така и уязвимости в демократичната среда и в областта на сигурността в страната.

          ГЛОБСЕК е глобален мозъчен тръст, базиран в Братислава, който работи за укрепване на сигурността, просперитета и устойчивото развитие в Европа и по света.

          ГЛОБСЕК се определя като независима, безпартийна и неправителствена организация, която надгражда дейността на Словашката атлантическа комисия, основана през 1993 г.

          По сходен начин Фондация „ГЛОБСЕК САЩ“ (GLOBSEC US Foundation) е създадена с цел да разшири мисията на ГЛОБСЕК в САЩ, особено сред общността на мозъчните тръстове и вземащите решения във Вашингтон.

          България остава ключов член на западната институционална система, разположена на югоизточния фланг на НАТО и изпълняваща ролята на вход на алианса към Черно море, пише организацията ГЛОБСЕК в свой доклад.

          - Реклама -

          На фона на значителното отслабване на руския Черноморски флот вследствие на многократни украински удари стратегическото значение на българската територия и инфраструктура допълнително нарасна, допълва институтът.

          Според доклада въпреки че формалната ориентация на България към ЕС и НАТО е ясна, обществените нагласи продължават да разкриват дълбоки колебания.

          Данните от „ГЛОБСЕК Трендс 2025“ (GLOBSEC Trends 2025) показват, че българите остават разделени в геополитическите си възгледи и в голяма степен разочаровани от управлението.

          Въпреки известно политическо стабилизиране след съставянето на технократско правителство в края на 2024 г. доверието в институциите и удовлетвореността от демокрацията остават сред най-ниските в Централна и Източна Европа“, сочи документът.

          Това отразява години на множество произведени избори и крехки коалиции, които са засилили обществената умора.

          Това недоволство се пренася и върху възприятията за ЕС и НАТО, които мнозина възприемат като отдалечени или нечувствителни към вътрешните проблеми – наратив, който често бива усилван и използван, пише в доклада.

          Най-новите данни от „ГЛОБСЕК Трендс 2025“ сочат, че въпреки ясно изразените разделения общественото мнение в България отразява както устойчивост, така и уязвимости в демократичната среда и в областта на сигурността в страната.

          ГЛОБСЕК е глобален мозъчен тръст, базиран в Братислава, който работи за укрепване на сигурността, просперитета и устойчивото развитие в Европа и по света.

          ГЛОБСЕК се определя като независима, безпартийна и неправителствена организация, която надгражда дейността на Словашката атлантическа комисия, основана през 1993 г.

          По сходен начин Фондация „ГЛОБСЕК САЩ“ (GLOBSEC US Foundation) е създадена с цел да разшири мисията на ГЛОБСЕК в САЩ, особено сред общността на мозъчните тръстове и вземащите решения във Вашингтон.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Две жестоки убийства с нож за по-малко от 24 часа във Варна

          Георги Петров -
          В рамките на броени часове два тежки криминални инцидента разтърсиха Варна и района на село Кичево. Властите съобщиха за две отделни убийства, извършени с...
          Политика

          Николай Копринков не си тръгва от Президентството заедно с Радев, седем души напускат

          Росица Николаева -
          Седем души от екипа на Румен Радев на "Дондуков" 2 си тръгват заедно с него. Това става ясно от направените до този момент промени на сайта...
          България

          Доц. Георги Кючуков: Кирил Цочев е един от най-достойните наши политици

          Златина Петкова -
          "Кирил Цочев е един от най-достойните наши политици. Когато видях заглавието на книгата му "Животът на един гневен човек" в началото бях изненадан. Според...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions