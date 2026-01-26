Гръцки политици: Продажбата на имоти на българи е „антинационална“

Гръцки националисти протестират, че българи купуват много недвижими имоти в Северна Гърция.

В парламента лидерът на партията „Гръцко решение“ Кириакос Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че е продал църковни имоти на българи.

Няма нарушение на закона, отговори митрополит Антим в официално изявление. Имотите са законна собственост на църквата и българите предложиха най-високата цена.

Националистите също коментираха, че български граждани изкупуват все повече имоти в северната част на страната, предимно в Кавала и Александруполис.

Гръцкият политик определи продажбата на имоти на българи като „антинационална“, защото районът е в непосредствена близост с България и Турция.

Местните медии отразиха случая като подчертават, че благодарение на българите с имоти в Северна Гърция се е повишил стандартът на живот на местните жители.

Заведенията имат повече клиенти, както и магазините.

Брокерите от Северна Гърция съобщават, че български клиенти търсят все по-често имоти, като вече купуват нови апартаменти, за да ги отдават под наем.