НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Гръцки политици: Продажбата на имоти на българи е „антинационална“

          26 януари 2026 | 10:20 562
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Гръцки националисти протестират, че българи купуват много недвижими имоти в Северна Гърция.

          - Реклама -

          В парламента лидерът на партията „Гръцко решение“ Кириакос Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че е продал църковни имоти на българи.

          Няма нарушение на закона, отговори митрополит Антим в официално изявление. Имотите са законна собственост на църквата и българите предложиха най-високата цена.

          Националистите също коментираха, че български граждани изкупуват все повече имоти в северната част на страната, предимно в Кавала и Александруполис.

          Гръцкият политик определи продажбата на имоти на българи като „антинационална“, защото районът е в непосредствена близост с България и Турция.

          Местните медии отразиха случая като подчертават, че благодарение на българите с имоти в Северна Гърция се е повишил стандартът на живот на местните жители.

          Заведенията имат повече клиенти, както и магазините.

          Брокерите от Северна Гърция съобщават, че български клиенти търсят все по-често имоти, като вече купуват нови апартаменти, за да ги отдават под наем.

          Гръцки националисти протестират, че българи купуват много недвижими имоти в Северна Гърция.

          - Реклама -

          В парламента лидерът на партията „Гръцко решение“ Кириакос Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че е продал църковни имоти на българи.

          Няма нарушение на закона, отговори митрополит Антим в официално изявление. Имотите са законна собственост на църквата и българите предложиха най-високата цена.

          Националистите също коментираха, че български граждани изкупуват все повече имоти в северната част на страната, предимно в Кавала и Александруполис.

          Гръцкият политик определи продажбата на имоти на българи като „антинационална“, защото районът е в непосредствена близост с България и Турция.

          Местните медии отразиха случая като подчертават, че благодарение на българите с имоти в Северна Гърция се е повишил стандартът на живот на местните жители.

          Заведенията имат повече клиенти, както и магазините.

          Брокерите от Северна Гърция съобщават, че български клиенти търсят все по-често имоти, като вече купуват нови апартаменти, за да ги отдават под наем.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Експерт: Когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит

          Росица Николаева -
          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами. Този съвет даде за Радио Варна...
          Инциденти

          Мъж загина след скок от висок етаж в пловдивския квартал „Кючук Париж“

          Дамяна Караджова -
          Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота.
          Крими

          „Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions